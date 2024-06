Calcio, primo vero upset degli Europei 2024. Ucraina travolta al debutto dalla Romania

Si apre con un risultato molto sorprendente la quarta giornata dei Campionati Europei 2024 di calcio maschile, riservata ancora al primo turno della fase a gironi. Il match inaugurale del gruppo E, andato in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ha visto il clamoroso e roboante successo della Romania per 3-0 sull’Ucraina.

In attesa di capire come andrà più tardi nel pomeriggio l’altra sfida del raggruppamento tra Belgio e Slovacchia, si preannuncia a questo punto un girone ancor più imprevedibile ed equilibrato almeno in ottica qualificazione (i Red Devils restano favoriti per il primo posto) agli ottavi di finale, che verrà garantita alle prime due di ogni gruppo e alle quattro migliori terze.

Dopo un avvio senza spunti particolari, la partita si sblocca al 29′ con un gol meraviglioso di Stanciu dalla lunga distanza su un errore in disimpegno di Lunin. Il fantasista rumeno è ispiratissimo e sfiora la doppietta dieci minuti più tardi centrando la traversa direttamente da corner, ma il 2-0 arriva comunque al 53′ con Marin (anche grazie ad una mezza papera di Lunin).

L’Ucraina è alle corde e subisce addirittura il 3-0 di Dragus al 57′ su assist di Man in area di rigore. Nel finale la Romania si chiude a riccio per gestire il triplice vantaggio e rischia grosso in diverse occasioni, riuscendo però a mantenere la porta inviolata fino al termine del match e facendo un passo avanti già quasi decisivo verso gli ottavi.