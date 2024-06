Calcio, Luciano Spalletti: “Si sono viste tante cose buone, c’era la possibilità di far male più volte”

Luciano Spalletti non può essere pienamente soddisfatto dopo la risicata vittoria dell’Italia sull’Albania nel match d’esordio degli azzurri agli Europei 2024 di calcio. Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato subito dopo la conclusione della partita vinta 2-1 ai microfoni di Rai 1 HD, tracciando un bilancio della serata e segnando la rotta da seguire per il prosieguo della competizione.

Il commento a caldo del tecnico degli azzurri: “Si sono viste tante cose buone, che però devono portare da qualche parte, altrimenti non servono a niente. C’era la possibilità di far male più volte, ci siamo costruiti la possibilità di puntare la linea difensiva, ma siamo tornati indietro. La Nazionale può fare a meno di chiunque, abbiamo 26 calciatori forti, la squadra non dipende da un solo giocatore“.

L’analisi della ripresa: “Nel secondo tempo loro hanno provato a fare qualcosa in più, noi avremmo dovuto ritagliarci ancora più spazi, ma siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva e non abbiamo seguito la loro pressione. Potevamo imbucare ed arrivare al limite dell’area, ma a volte ci viene di essere un po’ comodi nel fare le cose. Anche quando avevamo la possibilità di gestire, lo abbiamo fatto in maniera comoda, non tignosa“.