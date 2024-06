Calcio, la Spagna strapazza la Croazia agli Europei 2024. All’Olympiastadion finisce 3-0

Spagna forza tre. Parte decisamente bene il percorso degli iberici ai Campionati Europei 2024 di calcio. In occasione della prima partita valida per il raggruppamento B (quello dell’Italia), gli uomini di Luis de la Fuente hanno sconfitto nettamente la Croazia, imponendosi con il risultato di 3-0 davanti al pubblico dell’Olympiastadion di Berlino.

Un successo concretizzato nei primi 45 minuti quello delle furie rosse che, dopo praticamente mezz’ora di dominio totale, passano in vantaggio al ventinovesimo giro di orologio con Alvaro Morata, abile a insaccare la sfera alle spalle di Livakovic dopo un filtrante perfetto di Fabian Ruiz. Sarà proprio quest’ultimo che, appena tre minuti dopo, segnerà il sigillo del 2-0 con un gran mancino che spiazza il portiere avversario.

I croati si fanno vedere al 42’, quando Majer, servito da Brozovic, buca la difesa spagnola servendo Gvardiol, il quale manca però clamorosamente l’appuntamento con la rete. La dura legge del goal colpisce ancora, quando Carvajal in pieno recupero sullo sviluppo di un calcio d’angolo di spaccata spinge il pallone nel sette per il 3-0.

La superiorità spagnola si manifesta anche nella ripresa: al 55’ infatti Pedri ha la possibilità di firmare il poker, ma il tentativo è vanificato. La sicurezza come sempre però può giocare brutti scherzi. In totale controllo infatti al 78’ la retroguardia iberica commette una vistosa sbavatura difensiva scaturita da un retropassaggio di Le Normand sfruttato goffamente da Unai Simon. Petkovic ne approfitta, ma Rodri lo aggancia prima che vada a botta sicura. Per l’arbitro è calcio di rigore.

Tuttavia lo stato di grazia della Spagna si vede anche nei momenti di difficoltà: dagli undici metri infatti Unai Simon ipnotizza l’avversario, salvando così un risultato meritato. Tra poco, alle 21:00, andrà in scena la sfida dell’Italia contro l’Albania.