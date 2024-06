Calcio: la Francia apre gli Europei con una vittoria. Una bella Austria esce sconfitta 1-0

Se qualcuno si aspettava la goleada della Francia è rimasto sicuramente deluso, visto che l’Austria si è presentata alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf ed in generale agli Europei di calcio 2024 con grosse ambizioni. Non arrivano i punti, ma arriva una gran prestazione da parte della compagine di Ralf Rangnick nel primo incontro del Gruppo D della manifestazione continentale: i vice campioni del mondo si impongono 1-0.

Primo tempo già ricco di emozioni nel quale l’Austria pressa alto, corre tantissimo e non lascia spazi agli attaccanti transalpini. Al 9′ però l’opportunità arriva, sul piede giusto, il destro di Mbappé dopo una giocata sull’asse italiano Hernandez-Rabiot: il capitano però chiude il tiro sul primo palo e Pentz risponde bene. Al 37′ nel giro di un minuto succede di tutto: occasionissima per gli austriaci con Sabitzer che pennella per Baumgartner, ma Maignan in uscita salva. Subito dopo mix di disattenzioni della difesa dell’Austria, Mbappé si allarga sulla destra, arriva al cross e Wober di testa la mette nella propria porta per l’1-0.

Nella ripresa austriaci che provano a reagire, ma le occasioni migliori capitano ai transalpini. Al 56′ Mbappé va via in velocità con una progressione devastante a tutta la difesa avversaria: a livello di finalizzazione però non è perfetto e il suo destro a giro finisce di poco oltre il palo. L’Austria resta in partita, la Francia non riesce a chiuderla e deve fare a meno di Mbappé (colpo al naso) in un finale infinito (oltre 9′ di recupero).

Giroud ha sul destro la palla per chiudere l’incontro, ma manca l’impatto con il tiro a due passi dal portiere avversario. Ultimi assalti austriaci, colpo di testa pericoloso per Prass, ma nessun patema per Maignan.