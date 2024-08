Calcio, la Supercoppa Europea è del Real Madrid: Valverde e Mbappè stendono l’Atalanta

Stessa storia, stesso mare allo Stadion Narodowy di Varsavia in Polonia. Il Real Madrid ha fatto sua la Supercoppa Europea, piegando l’Atalanta (campione dell’Europe League dell’anno scorso) 2-0. Le reti dell’uruguayano Federico Valverde al 59′ e del francese Kylian Mbappé al 68′ hanno piegato le mire della squadra italiana, autrice di un buon primo tempo, dove avrebbe potuto realizzare il gol del vantaggio.

PRIMO TEMPO – Gasperini punta sull’usato sicuro: Pasalic a sostegno della coppia De Keteleare-Lookman; nella zona nevralgica De Roon e Ederson per sopperire all’assenza di Koopmeiners, mentre sulle fasce gli stantuffi Zappacosta e Ruggeri; davanti alla porta difesa Musso i collaudati Djimsiti, Hien e Kolasinac. Il Real Madrid di Ancelotti risponde con un 4-3-3, schierando il tridente composto da Rodrygo, Mbappé e Vinicius. La Dea disputa un ottimo primo tempo, mettendo tanta intensità per oscurare le fonti di gioco dei Blancos e la prima grande occasione capita ai nerazzurri. Rimessa battuta velocemente sulla destra, con De Roon che viene pescato in area: il capitano atalantino cross al centro e trova una deviazione di Militao, che di testa fa carambolare il pallone contro la traversa. Il Real sale di colpi e al 45+1′ sfiora il vantaggio, con la traversa colpita da Rodrygo su assist delizioso di Vinicius che, dal limite dell’area, si libera da campione e offre un pallone d’oro per il compagno che non capitalizza a tu per tu con Musso.

SECONDO TEMPO – La Dea sfiora ancora il vantaggio al 47′: cross morbido di De Roon dal centro-destra con Pasalic che stacca bene ad altezza secondo palo, piazzando di testa verso l’incrocio opposto, Courtois compie un autentico miracolo. Il giropalla degli uomini di Ancelotti sale di livello e al 56′ occasione per gli spagnoli: contropiede istantaneo e Bellingham non trova la porta per poco. Al 59′ arriva il gol dei Blancos: sempre il fantasista inglese serve Vinicius sulla sinistra dell’area, il brasiliano semina il panico nella difesa nerazzurra e Valverde si fa trovare pronto sul tap-in. Il Madrid spinge e Musso ce la mette tutta per evitare la seconda capitolazione, ma al 68′ non può nulla sulla marcatura di Mbappè, che riceve un pallone perfetto da Bellingham e trasforma un calcio di rigore in movimento. I campioni di tutto giocano in scioltezza, mentre tra le file della Dea cresce il nervosismo. Negli ultimi minuti la formazione di Ancelotti sfiora il tris, ma il punteggio rimane sul 2-0 e la compagine iberica può aggiornare ancora il proprio palmares.