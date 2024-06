Jovic salva la Serbia allo scadere: 1-1 con la Slovenia, tutto aperto agli Europei

Altra partita rocambolesca agli Europei di calcio 2024. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera c’è bisogno dell’ultimo respiro per decretare il risultato del primo match della seconda giornata del Gruppo C: la Serbia riesce a trovare un 1-1 fondamentale per restare in corsa agguantando la Slovenia proprio allo scadere.

Match praticamente dominato dalla compagine slovena che andava a caccia dell’ufficialità di una storica qualificazione. All’8′ Mlakar crea già grattacapi a Rajkovic che risponde. Vlahovic e compagni fanno tanta fatica a creare opportunità (solo un colpo di testa per la punta juventina bloccato bene da Oblak), mentre Elsnik va vicinissimo al vantaggio centrando il palo con il destro al 37′.

È solo il preludio alla rete che arriva nella ripresa. Mitrovic spaventa Rajkovic, Sesko ci prova con un tiro a giro, ma al 69′ c’è il vantaggio sloveno grazie alla cavalcata di Karnicnik, che di piatto trova la rete. Da lì si sbloccano i serbi e vanno subito vicino al pari con Mitrovic che centra la traversa. Il pareggio arriva negli ultimi assalti: Jovic, subentrato nella ripresa, trova lo spunto vincente di testa su corner al 95′.

Serbia ad un punto in graduatoria, Slovenia a quota due, in attesa di Danimarca-Inghilterra delle 18.00: tutto apertissimo in chiave qualificazione.