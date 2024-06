Europei calcio 2024 oggi in tv: orari, calendario 22 giugno, streaming

Si completa la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: oggi, sabato 22 giugno, scendono in campo il Girone F, con Georgia-Cechia alle 15.00 e Turchia-Portogallo alle 18.00, ed il Gruppo E, con Belgio-Romania alle 21.00.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Sabato 22 giugno

Gruppo F

15.00 Georgia – Cechia – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

18.00 Turchia – Portogallo – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Gruppo E

21.00 Belgio – Romania – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

