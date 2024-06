Calcio femminile, Italia a caccia del successo contro la Norvegia a Ferrara nelle qualificazioni agli Europei 2025

L’appuntamento è fissato per domani (4 giugno), al Paolo Mazza di Ferrara alle ore 18.15. La Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Norvegia nelle qualificazioni agli Europei 2025, la cui fase finale si terrà in Svizzera l’anno venturo (2-27 luglio). Si tratta della seconda sfida in pochi giorni contro le scandinave, dopo il pari a reti bianche all’Ullevaal Stadion di Oslo.

Dopo le prime tre giornate del raggruppamento, i Paesi Bassi guidano con 6 punti, seguiti da Italia e Norvegia con 4 e Finlandia con 3. Di conseguenza, per le nostre portacolori sarebbe importante ottenere una vittoria per guadagnarsi una posizione migliore nella sfida con le norvegesi ed avere ambizioni di pass diretto.

Ricordiamo che la formula di qualificazione prevede che le prime due di ogni girone della Lega A approdino alla fase finale della rassegna continentale. La terza e la quarta, invece, accedono alla fase di playoff che coinvolgerà le tre Leghe attraverso due turni ad eliminazione diretta.

Parlando dei precedenti, il bilancio dell’Italia contro le norvegesi non è esaltante: 2 vittorie e 3 pareggi in 18 incontri, nei quali si contano 13 sconfitte. Una sola vittoria per le azzurre finora in Norvegia, e pesantissima: a Lillestroem, negli Europei del 1997, la terza partita del girone finì 0-2, con doppietta di Carolina Morace. L’unica altra vittoria è arrivata invece in Portogallo, a Faro, nell’Algarve Cup 2022, ben 25 anni dopo la prima.

Considerando quanto accade tra le fila norvegesi, contro l’Italia mancherà la giocatrice della Roma, Emilie Haavi, non convocata per scelta tecnica, con il tecnico inglese Gemma Grainger pronta a fare affidamento sulla coppia gol formata da Carolina Hansen ed Ada Hegerberg, autrici di 93 reti complessive con la maglia della rappresentativa nazionale ed entrambe protagoniste della finale di Champions League vinta sabato scorso dal Barcellona.