Calcio, Federico Chiesa: “Non va bene non giocare due Mondiali di fila, il paragone con Sinner fa piacere”

Si avvicina sempre di più il momento dell’esordio della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti agli Europei di calcio 2024 in Germania. Gli azzurri giocheranno domani sera alle 21.00 al Signal Iduna Park di Dortmund contro l’Albania, in una sfida già fondamentale per le sorti del passaggio del turno.

Ai microfoni della UEFA è intervenuto uno dei giocatori portanti di questa Nazionale, ossia Federico Chiesa: “Vogliamo dimostrare il nostro valore, proprio come nello scorso Europeo che poi abbiamo vinto. Dopo dovremo cercare di tornare a giocare un Mondiale dopo le ultime due mancate qualificazioni. Questa è una cosa che per il nostro popolo, per il movimento calcistico italiano, non va bene.”

Su come arriva l’Italia a questo Europeo: I dubbi che ci sono adesso sulla squadra c’erano anche lo scorso Europeo. Il nostro girone è veramente tosto perché dopo l’Albania avremo la Spagna e Croazia e sappiamo cosa significa giocare contro di loro. Ora però concentriamoci sull’Albania che ci conosce e sa cosa vuol dire il calcio italiano: sarà una sfida davvero tosta e dovremo essere molto concentrati“.

Sul paragone con Sinner: “Il paragone con Sinner mi ha fatto piacere ma lui gioca un sport individuale: è un po’ diverso essere il numero 1 lì, è una cosa incredibile. Il tennis è uno sport che ammiro tanto e Sinner, visto da fuori, sembra un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle che aveva solo in mente una cosa, essere primo. Ce l’ha fatta e bisogna fargli i complimenti. Morata? Purtroppo non ci sentiamo più ma quando abbiamo giocato insieme alla Juve ci trovavamo bene insieme. Lui è una grandissima persona, e un top player“.