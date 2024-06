Calcio, Fagioli salta il debutto contro l’Albania: recuperato per la Spagna?

Non ci sono buonissime notizie dal ritiro dell’Italia a Iserlohn per quanto riguarda il commissario tecnico Luciano Spalletti. Se Barella è reintegrato pienamente in gruppo e sarà a disposizione per l’esordio agli Europei contro l’Albania, lo stesso non si può dire per Nicolò Fagioli che non sarà della partita sabato sera a Dortmund.

Il centrocampista ha riportato un edema osseo sul perone che lo terrà fuori sicuramente per la prima partita, mentre è ancora da verificare la sua disponibilità contro la Spagna, anche se il problema non sembra tanto grave da precludergli il secondo impegno.

Spalletti che lavora quindi alle alternative: non è detto che venga subito rischiato Barella dall’inizio, di conseguenza c’è l’ipotesi di puntare sulla coppia Cristante–Jorginho come interni di centrocampo, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie laterali in una mediana a quattro in un ipotetico 3-4-2-1. Formazione che quindi potrebbe cambiare contro la Spagna, in caso di recupero totale di Fagioli e di rimessa in forma di Barella.