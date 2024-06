Calcio, Europei 2024: Ungheria-Svizzera 1-3 nella seconda gara del Girone A

Nella seconda gara della prima giornata del Girone A degli Europei 2024 di calcio, la Svizzera supera l’Ungheria per 3-1 ed aggancia la Germania in vetta alla graduatoria (con i tedeschi primi per differenza reti), mentre i magiari restano a quota zero con la Scozia.

Nel primo tempo la selezione elvetica si porta subito in vantaggio: al 12′ assist vincente di Aebischer per Duah, il quale sblocca la gara. Al tramonto della prima frazione la Svizzera raddoppia: al 45′ Aebischer estrae dal cilindro un gran tiro a giro dal limite dell’area e batte Gulacsi, mandando le squadre al riposo sul 2-0 per gli elvetici.

Nella ripresa i magiari accorciano le distanze al 66′: assist di Sazoboszlai per Varga, il quale colpisce di testa in maniera indisturbata e trafigge Sommer. L’Ungheria si butta alla disperata ricerca del pari, senza successo, e nel recupero Embolo sfrutta un errore della retroguardia magiara siglando il definitivo 3-1 con un delizioso tocco sotto.