Calcio, Conceição nel recupero fa impazzire il Portogallo. Battuta in rimonta la Repubblica Ceca all’esordio negli Europei

Nella giornata da record dei senatori Pepe e Cristiano Ronaldo, è il più giovane della rosa a regalare i primi tre punti dell’Europeo al Portogallo. Un successo soffertissimo quello dei lusitani, che superano in rimonta nel recupero per 2-1 la Repubblica Ceca grazie ad un gol di Francisco Conceição a due minuti dal termine. Una vittoria pesantissima per la squadra di Martinez, che si porta in vetta alla classifica del Gruppo F insieme alla Turchia, vincente contro la Georgia per 3-1.

Roberto Martinez decide di puntare su Rafael Leao dal primo minuto, ma la stella del Milan delude nei primi quarantacinque minuti. Solo qualche spunto, troppo poco per il rossonero, che fatica a dialogare con i vari Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Nel primo tempo una sola vera grande occasione per il Portogallo, che capita proprio sui piedi di CR7, il quale si gira benissimo sull’assist di Bruno Fernandes, ma trova la risposta miracolosa di Stanek.

La ripresa si apre con il Portogallo che continua ad avere il possesso del pallone, anche se con un ritmo più lento rispetto ai primi 45 minuti. A passare in vantaggio a sorpresa, però, è la Repubblica Ceca, che alla prima vera occasione trova il gol con Provod, il quale fa partire un tiro imparabile per Diogo Costa, con il pallone che si infila all’angolino.

Il Portogallo si butta in avanti e trova il pareggio anche in maniera fortunosa. Su un colpo di testa innocuo di Vitinha, Stanek è incertissimo sull’uscita e la palla rimbalza contro Hranac, finendo lentamente in porta. Soucek mette i brividi ai tifosi portoghesi, che, però, pochi minuti dopo esplodono per il gol di Diogo Jota, il quale ribadisce in rete un colpo di testa finito sul palo di Ronaldo. La gioia, però, è strozzata dal VAR, che annulla per la posizione irregolare di CR7.

Le emozioni non sono finite, proprio su uno degli ultimi palloni ecco che i neoentrati Neto e Conceição confezionano il gol vittoria. Cross in mezzo di Neto, disastroso intervento difensivo di Hranac e Conceição gira in porta il pallone che vale tre punti per i portoghesi. Al fischio finale lo stesso Ronaldo va subito ad abbracciare il più giovane compagno, per un vittoria che vale tanto.