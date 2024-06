Calcio a 5, Napoli prevale in gara-3 contro L84 e vola in Finale Scudetto

Spettacolo puro in gara-3 delle semifinali Scudetto di questi playoff del campionato di calcio a 5. L84 e il Napoli Futsal si sono affrontate in un confronto all’ultimo sangue che doveva avere un vincitore nella “bella” che metteva in palio l’accesso all’ultimo atto contro il Meta Catania.

Ebbene, è stata la formazione di Fulvio Colini a spuntarla in un match epico per emozioni. Nel primo tempo grande equilibrio, con Raguso a portare in vantaggio i piemontesi e Borruto a impattare per i vesuviani. Nella ripresa il break dei nero-verdi con Rescia e Garofano che sembra poter scrivere la parola fine.

Niente di tutto questo, perché negli ultimi 5′ gli uomini di Colini risorgono dalle proprie ceneri con Salas e De Luca che realizzano al 35′ e al 38′. Si va ai tempi supplementari e ancora una volta è L84 a passare in vantaggio con Tondi, ma pochi secondi dopo un’autorete di Cuzzolino e la marcatura di Borruto ribaltano lo score.

Finisce 5-4 e per i partenopei è grande festa ed è la prima Finale Scudetto nella storia del club. Titolo tricolore che andrà sicuramente a una compagine dell’Italia Meridionale.