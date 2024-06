Break dance, OQS Budapest 2024: le B-Girl azzurre Anti e SpiderGirl accedono alla fase a gironi, Alessandrina fuori dai Giochi

Anche per la break dance è scattata la seconda e decisiva tappa delle Olympic Qualifier Series, manifestazione che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024: a Budapest, in Ungheria, si sono svolte le preselezioni e le prequalificazioni, che hanno ridotto il numero degli atleti in gara da 40 a 16. Nel settore femminile, con 3 azzurre al via, le quote da distribuire sono diventate 9: saranno certamente riallocate alle prime due non qualificate le quote universali, dato che non vi saranno atlete eleggibili tra le prime 24 della graduatoria generale finale.

Più difficile che venga riassegnata la quota riservata alla Francia, in quanto Syssy, quinta nella prima tappa, è rientrata tra le migliori 16 a Budapest ed è vicina alla qualificazione diretta, mentre Senorita Carlota, seppur eliminata, è certa di restare tra le prime 24 ed in caso di pass diretto per la sua connazionale sarà lei ad ottenere il pass riservato al Paese ospitante. Passando alla cronaca odierna, tra le 40 B-Girls in gara per le ultime carte olimpiche erano al via tre azzurre, ovvero B-Girl Anti, B-Girl Alessandrina e B-Girl Spidergirl, al secolo Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Ceseri.

Le tre azzurre hanno passato in blocco la prima fase delle preselezioni, che ha promosso 32 delle 40 atlete in gara alle battaglie delle prequalificazioni. Nel turno successivo SpiderGirl, 20ma nella prima fase, ha superato la colombiana Luma, 13ma, per 2-0, con score di 10-8 (duplice 5-4). Anti, ottava, si è misurata con l’ucraina Killa Kim, 25ma: lo scontro è finito sull’1-1, ma l’italiana è stata premiata dalla somma dei punteggi: 4-5 per l’ucraina il Round 1, 8-1 per l’azzurra il Round 2, per un totale di 12-6 per Anti. Alessandrina, 14ma, ha invece ceduto alla tedesca Jilou, 19ma, per 0-2, con punteggio di 7-11 (3-6 e 4-5).

Alessandrina ha così chiuso al 23° posto, e per lei si conclude la corsa verso le Olimpiadi, mentre Anti e SpiderGirl domani affronteranno il round robin: la prima, passata con il 16° ed ultimo punteggio utile, sarà inserita in un durissimo Girone A, mentre la seconda, 12ma, sarà in gara in un altrettanto difficile Gruppo D. La posizione di Anti in classifica appare abbastanza tranquilla, a meno di miracoli sportivi da parte delle avversarie che la seguono, mentre a SpiderGirl sarà comunque necessario un exploit, e la qualificazione ai quarti potrebbe anche non bastare per staccare il pass olimpico.