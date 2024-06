Break dance, le convocate dell’Italia per le Olympic Qualifier Series di Budapest: tre azzurre sognano Parigi 2024

Sono tre le azzurre che sabato 22 e domenica 23 giugno a Budapest, in Ungheria, affronteranno la seconda ed ultima tappa delle Olympic Qualifier Series, manifestazione che assegnerà per la break dance (breaking) 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024.

La situazione al termine della prima tappa, andata in scena un mese fa a Shanghai, in Cina, vede all’ottavo posto B-Girl Anti, all’anagrafe Antilai Sandrini, con 33 punti, in 13ma piazza B-Girl Alessandrina, al secolo Alessandra Chillemi, a quota 28, ed il 17ma posizione B-Girl SpiderGirl, al secolo Chiara Ceseri, con 24.

Stando così le cose, Anti è in piena corsa per staccare il pass olimpico, riservato alle migliori 7 della classifica finale al termine delle due tappe: davanti all’azzurra, infatti, vi sono tre nipponiche, ma solo due atlete della stessa Nazione possono andare alle Olimpiadi. L’italiana, dunque, nel caso in cui la medesima situazione si verificasse dopo l’ultima tappa, sarebbe qualificata a Parigi 2024.

I pass da assegnare potrebbero anche salire fino a 10: saranno quasi certamente riallocate alle prime due non qualificate le quote universali, dato che la togolese Jeanny si è classificata 40ma a Shanghai ed avrebbe bisogno di un exploit a Budapest per risalire la china ed entrare tra le prime 24 della generale finale.

Per il resto non vi sono atlete di altri Paesi eleggibili per la quota universale, quindi almeno una riallocazione è certa, mentre è più difficile che venga riassegnata la quota riservata alla Francia, in quanto tra le prime 24, oltre a Syssy, quinta ed in predicato di qualificazione diretta, è presente anche Senorita Carlota, 14ma, che dovrebbe ottenere il pass del Paese ospitante.

In caso di doppia riallocazione, dunque, sarebbero verosimilmente qualificate le B-Girls fino alla decima posizione (sempre ad eccezione della peggiore delle tre nipponiche), quindi potrebbe rientrare in gara per il pass olimpico anche Alessandrina, distante solo 3 punti dalla top ten.

Alessandrina avrebbe bisogno, magari, di un ingresso ai quarti di finale in Ungheria per completare la rimonta, infine appare leggermente più difficile che SpiderGirl riesca a colmare i 7 punti di gap dalla decima classificata.

OLYMPIC QUALIFIER SERIES – BREAK DANCE FEMMINILE

1 JPN AYUMI 50

2 JPN AMI 45

3 JPN RIKO 41

4 USA LOGISTX 38

5 FRA SYSSY 36

6 CHN YINGZI 35

7 POR VANESSA 34

8 ITA ANTI 33

9 UKR STEFANI 32

10 UKR KATE 31

11 COL LUMA 30

12 CHN ZIYAN 29

13 ITA ALESSANDRINA 28

14 FRA SENORITA CARLOTA 27

15 POL PAULINA 26

16 CAN EMMA 25

17 ITA SPIDERGIRL 24

18 KOR FRESH BELLA 23

19 GER JILOU 22

20 ECU ISIS 21

21 BEL CAMINE 20

22 BEL MADMAX 19

23 CAN TIFF 18

24 MEX SWAMI 17

25 GER PAULINE 16

26 ISR NADIA 15

27 FRA SARAH BEE 14

28 USA LA VIX 13

29 ESP RAW LAW 12

30 KOR STARRY 11

31 UKR KILLA KIM 10

32 ESP FURIA 9

33 RSA COURTNAE PAUL 8

34 HUN CSENGE 7

35 AUS HOLY MOLLY 6

36 AUS HANNAH 5

37 RSA MIDIAN LEAH 4

38 AUS G-CLEF 3

39 MAR ALMA 2

40 TOG JEANNY 1