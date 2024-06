Break dance, OQS Budapest 2024: Antilai Sandrini chiude ottava e vola ai Giochi di Parigi!

La certezza matematica era arrivata già al termine del round robin femminile della seconda ed ultima tappa delle Olympic Qualifier Series, disputata a Budapest, in Ungheria: uno dei 10 pass riservati alle B-Girls per i Giochi di Parigi 2024 era andato all’Italia grazie alla B-Girl azzurra Anti, all’anagrafe Antilai Sandrini.

Con la disputa delle battle ad eliminazione diretta tra le migliori otto è stato sciolto anche l’ultimo nodo riguardo le qualificate ai Giochi: le due quote conquistate dal Giappone vanno ad Ami ed Ayumi, rispettivamente prima e seconda quest’oggi, mentre Riko, terza sia nella classifica di tappa che in quella generale, guarderà i Giochi da casa per la regola del contingente massimo di due atlete per Nazione.

Anche la Francia conquista due pass: il primo grazie alla qualificazione diretta di Syssy, quarta sia a Budapest che nel computo complessivo, mentre il secondo è quello riservato al Paese ospitante, che va a Senorita Carlota, la quale riesce a rimanere tra le prima 24 della graduatoria generale chiudendo 20ma.

Vanno ai Giochi anche le quattro B-Girls eliminate ai quarti: secondo pass sia per gli Stati Uniti, con Logistx, quinta in Ungheria e nella generale, sia per la Cina con Ying Zi settima nella tappa e sesta nella graduatoria finale, ma fa festa anche l’Ucraina con Kate, sesta oggi e settima nella generale.

Sarà rappresentata a Parigi 2024 anche l’Italia, con Anti che bissa l’ottavo posto di Shanghai, ottiene lo stesso piazzamento a Budapest e chiude nella medesima posizione anche nella graduatoria complessiva. L’azzurra negli odierni quarti di finale viene battuta dalla nipponica Ami con un secco 0-3, con score di 1-17 (1-8, 0-9, 0-9 nei 3 round).

L’assenza tra le prime 24 della classifica complessiva delle due tappe di atlete eleggibili per le quote universali ne consente la redistribuzione attraverso la graduatoria: pass olimpici anche per il Portogallo con Vanessa, nona, e per l’Ucraina che conquista la seconda quota con Stefani, decima. In casa Italia nella graduatoria finale è 12ma SpiderGirl, seconda delle non qualificate, mentre termina 17ma Alessandrina.

CLASSIFICA OLYMPIC QUALIFIER SERIES B-GIRLS