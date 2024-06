Boxe, Melissa Gemini scatenata a Bangkok: Isildar travolta, a una vittoria dalle Olimpiadi 2024!

Melissa Gemini ha regalato grandissimo spettacolo sul ring dell’Huamark Stadium di Bangkok (Thailandia), debuttando con una spettacolare vittoria nel torneo preolimpico di boxe e portandosi a un solo successo dalla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra ha infatti letteralmente surclassato la turca Busra Isildar, medaglia di bronzo agli ultimi Europei e Campionessa del Mondo giovanile nel 2021.

La 21enne laziale si è imposta in maniera nitida negli ottavi di finale della categoria di peso fino a 75 kg, trionfando con un perentorio verdetto unanime (5-0: 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 30-27) e domani tornerà nuovamente in scena per fronteggiare la thailandese Baison Manikon, che oggi ha regolato la sudcoreana Suyeon Seong. Chi vincerà quell’incontro conquisterà il pass per i Giochi, la nostra portacolori sarà chiamata a una durissima impresa contro la forte asiatica e dovrà sovvertire il pronostico della vigilia, provando a battere una pugile di casa (impresa sempre ostica con certe giurie…).

Melissa Gemini aveva mancato l’assalto al biglietto a cinque cerchi in occasione dei primi due eventi qualificanti, ovvero i Giochi Europei nel 2023 (sconfitta ai quarti di finale da Davina Michel) e il preolimpico di Busto Arsizio disputato tre mesi fa (battuta all’esordio da Elzbieta Wojcik). Oggi la viterbese è stata letteralmente impeccabile, prendendo di forza il controllo dell’incontro e martellando con insistenza l’anatolica: potenza, precisione e continuità dei colpi ai fianchi e al volto sono stati la costante di nove minuti di assoluto dominio da parte della nostra portacolori, salita in cattedra con il passare del tempo e capace di mettere d’accordo tutti i giudici.

Resta ora un ultimo gradino per coronare il sogno olimpico e portare così il contingente della boxe tricolore a quota nove unità, aggiungendosi ai già qualificati Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Irma Testa (57 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg). A Bangkok erano già stati eliminati Federico Serra (51 kg), Michele Baldassi (57 kg), Gianluigi Malanga (63,5 kg) e Salvatore Cavallaro (71 kg).