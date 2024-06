Boxe, Golden Belt 2024: Sorrentino e Mesiano vincono le finali

In archivio anche la terza giornata con azzurri impegnati all’interno del Golden Belt, torneo pugilistico organizzato dalla federazione della Romania e che vede al via sette rappresentanti dell’Italia, tutti prossimi avventori alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Giordana Sorrentino, nei 50 kg, non si fa problemi a vincere la finale con il verdetto non unanime dei giudici di 4-1 contro la messicana Herrea. Allo stesso modo, nei 60 kg, Alessia Mesiano sigla un 5-0 nei confronti dell’egiziana Ramha sempre all’ultimo atto.

Non arriva, invece, la conquista della vittoria per Angela Carini: nei 66 kg alla campana non riesce di superare la polacca Rygielska, portando però comunque a casa delle valide sensazioni in vista del contesto a cinque cerchi.

Unico uomo a gareggiare Salvatore Cavallaro negli 80 kg, con successo in semifinale nei confronti del moldavo Razmerita. Per lui appuntamento domenica con il rumeno Serban (e sarà un autentico Italia-Romania, visti anche gli impegni di Diego Lenzi e Aziz Abbes Mouhiidine contro altri due padroni di casa).