Boxe, Golden Belt 2024: Giordana Sorrentino si qualifica per la finale

Va avanti il Golden Belt 2024, torneo di alto livello organizzato in Romania e che l’Italia ha deciso di onorare mandando sette pugili che ritroveremo alle prossime Olimpiadi sugli otto complessivamente a disposizione del nostro Paese.

Quest’oggi solo una nostra rappresentante sul ring, Giordana Sorrentino, che nei 50 kg ha superato la francese Bourega per 5-0 (verdetto non unanime) e si è dunque qualificata per la finale in programma domani contro la messicana Herrea.

Ultimo atto, in cui già erano o sono stati già posizionati ex ante, anche per Alessia Mesiano nei 60 kg, Angela Carini nei 66 kg e Salvatore Cavallaro negli 80 kg. Per loro rispettivamente l’egiziana Ramha, la polacca Rygielska e il moldavo Razmerita.

Sabato 15 sarà la volta di Irma Testa nei 57 kg contro la serba Zekic, domenica 16 ci saranno invece Diego Lenzi e Aziz Abbes Mouhiidine nei +92 kg e 92 kg (supermassimi e massimi, in breve), contro i rumeni Calin e Hoca.