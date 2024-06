Boxe, Golden Belt 2024: Mouhiidine, Lenzi e Cavallaro completano l’ottimo viaggio azzurro in Romania

Si è conclusa quest’oggi l’avventura del Golden Belt, torneo internazionale messo in piedi in Romania e che ha visto al via ben sette pugili della spedizione italiana che sarà di Parigi 2024. E i futuri rappresentanti azzurri alle Olimpiadi bene hanno figurato.

Si sono disputate oggi le ultime finali dell’evento. Per l’Italia, in realtà, è da precisare che i reali ultimi atti sono due, visto che Salvatore Cavallaro, negli 80 kg, neanche sale sul ring per (disdicevole) rinuncia del rumeno Serban.

Quando a Diego Lenzi (+92 kg) e Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), vittorie tranquille per verdetto unanime dei giudici (5-0) nei confronti di altri due padroni di casa, Hoca e Calin. Diventa dunque di sei il bottino di successi tricolori.

Ai tre nomi citati oggi, infatti, si aggiungono quelle dei giorni scorsi di Irma Testa nei 57 kg, di Alessia Mesiano nei 60 kg e di Giordana Sorrentino nei 50 kg: le ritroveremo tutte dalle parti della Tour Eiffel.