Bolelli/Vavassori sono i migliori al mondo nel 2024! Primo posto nella classifica ATP Race

Un risultato che non cade da cielo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno dando dimostrazione con i fatti di essere la coppia più continua del circuito ATP in doppio. I due azzurri, quest’oggi, affronteranno un’altra Finale di prestigio in questo 2024, in cui sono stati capaci di spingersi agli ultimi atti degli Australian Open e del Roland Garros, senza contare le semifinali a Roma e a Indian Wells.

Quest’oggi, sull’erba di Halle, i due azzurri andranno a caccia del titolo, il secondo della stagione dopo quello conquistato sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Saranno opposti ai padroni di casa, Krawietz/Puetz, e non sarà una sfida affatto facile.

Tuttavia, sulla base dei riscontri altrui, Bolelli/Vavassori sono già sicuri da domani di essere n.1 della ATP Race, ovvero della classifica di rendimento mondiale del 2024, qualificante per le ATP Finals di Torino. La sconfitta di Arevalo/Pavic nelle semifinali del Queen’s, contro Fritz/Khachanov, ha dato questa certezza.

Un riscontro frutto, come detto, della grande costanza messa in mostra dall’emiliano e dal piemontese. Un’indicazione confortante in vista di quel che sarà a Wimbledon e poi anche ai Giochi Olimpici di Parigi, dove i nostri portacolori andranno a caccia di un medaglia. Di seguito la graduatoria aggiornata:

ATP RACE 2024 DOPPIO

1. Bolelli/Vavassori 4210

2. Arevalo/Pavic 4180

3. Bopanna/Ebden 4140

4. Granollers/Zeballos 3970

5. Koolhof/Mektic 2755

6. Krawietz/Puetz 2160

7. Gille/Vliegen 2095

8. Nys/Zielinski 2060

9. Doumbia/Rebouil 1785

10. Dodig/Krajicek 1665