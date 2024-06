Bolelli e Vavassori conoscono gli avversari nella finale del Roland Garros: coppia che ha inflitto delusioni

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno finalmente conosciuto l’identità dei loro avversari nella finale del torneo di doppio al Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. La coppia italiana, che ieri è riuscita ad avere la meglio sull’indiano Bopanna e sull’australiano Ebden (che quattro mesi fa li avevano sconfitti nella finale degli Australian Open), se la dovrà vedere contro il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arevalo: l’appuntamento è per sabato 8 giugno sul mattone tritato della capitale francese, dove gli azzurri andranno a caccia del prestigioso trofeo.

Pavic e Arevalo sono riusciti a battere l’argentino Zeballos e lo spagnolo Grannolers, coppia numero 1 del tabellone, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5. Pavic ha trionfato in tre Slam nel corso della sua brillante carriera in questa specialità: Australian Open 2018 con Oliver Marach, US Open 2020 e Wimbledon 2021 con Nikola Mektic, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Arevalo ha fatto festa al Roland Garros 2022 insieme a Jean-Julien Rojer.

Si preannuncia un confronto davvero impegnativo per Bolelli e Vavassori, che hanno perso gli ultimi due precedenti, risalenti allo scorso 18 maggio in occasione della semifinale degli Internazionali d’Italia e al 12 aprile nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Alla vigilia della partita, Arevalo è numero otto del mondo, Vavassori è nono, Pavic decimo, Bolelli undicesimo: in caso di vittoria Vavassori diventerebbe ottavo e Bolelli nono.