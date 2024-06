Berrettini sarà all’ATP di Halle con lo Special Exempt: di che cosa si tratta

Matteo Berrettini, attualmente impegnato nel derby con Lorenzo Musetti valevole per la semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda, ha scelto di prendere parte settimana prossima all’ATP 500 di Halle. Il finalista di Wimbledon 2021 resta dunque in Germania per il prosieguo della sua stagione sull’erba, con l’obiettivo di vincere altre partite e risalire il ranking mondiale.

Il romano è stato ammesso direttamente nel tabellone principale di Halle grazie allo Special Exempt, riservato ai giocatori (esclusi inizialmente dal main draw e iscritti al tabellone cadetto) che non possono partecipare alle qualificazioni avendo raggiunto la semifinale di un altro torneo del circuito maggiore (parliamo degli ATP 250 e 500).

In questo caso specifico Berrettini è in semifinale a Stoccarda e non avrebbe potuto scendere in campo sempre quest’oggi per il primo turno delle qualificazioni di Halle. Discorso simile anche per l’altro 500 previsto nella prossima settimana, il Queen’s, che riserverà lo Special Exempt ad un altro semifinalista di Stoccarda, Brandon Nakashima.