Berrettini-Michelsen oggi, ATP Halle 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 18 giugno, Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Halle (Germania). Il romano, reduce dalla Finale persa nell’ATP250 di Stoccarda, torna nuovamente in scena e lo farà contro lo statunitense Alex Michelsen nel terzo incontro sul campo-1.

Sarà interessante capire quali saranno le energie a disposizione di Berrettini. Reduce da uno stop per malanni vari, Matteo si è approcciato alla stagione sull’erba con la voglia di far bene. Su questa superficie il suo tennis si esprime al meglio, ma è da capire se il suo fisico gli darà supporto nella successione dei match. L’obiettivo è chiaramente quello di arrivare in condizione a Wimbledon.

Non ci sono precedenti tra l’italiano e il giovane tennista americano. Michelsen è dotato di un gioco molto potente, che può ben adattarsi alle caratteristiche di questa superficie. Berrettini dovrà essere abile nel far valere la sua maggior esperienza sull’erba, facendo valere anche le sue variazioni come le smorzate e il rovescio in slice, giocate che possono fare la differenza.

La partita tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen, valida per il primo turno dell’ATP500 di Halle (Germania), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-MICHELSEN ATP HALLE 2024 OGGI

Martedì 18 giugno

Court 1 – Inizio 11:30

1. [WC] Joao Fonseca BRA vs [Q] James Duckworth AUS

2. [Q] Max Purcell AUS vs [7] Alexander Bublik KAZ (non prima ore: 13:00)

3. [SE] Matteo Berrettini ITA vs [Q] Alex Michelsen USA

4. Lloyd Glasspool GBR / Jean-Julien Rojer NED vs [2] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

PROGRAMMA BERRETTINI-MICHELSEN ATP HALLE 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport