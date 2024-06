Berrettini-Giron oggi in tv, ATP Halle 2024: orario d’inizio, ordine di gioco, streaming

Giornata di ottavi di finale sui prati di Halle, in Germania. Tra i migliori sedici del torneo è presente anche Matteo Berrettini, che a furia di risultati sta risalendo la classifica in vista di Wimbledon. Il suo avversario per un posto nei quarti sarà Marcos Giron.

Il romano è riuscito ad avere la meglio al debutto sul qualificato Alex Michelsen. Un primo set lottato e risolto al tiebreak, per poi instradare la sfida dalla sua parte in modo agevole. Di fronte a lui l’americano, capace di giocare un bello scherzetto ad Andrey Rublev. Giron vanta un successo nell’unico confronto, il primo turno di Parigi-Bercy del 2020.

Il match tra Matteo Berrettini e Marcos Giron sarà il terzo sul campo centrale dalle 12.00, preceduto dai confronti tra Hubert Hurkacz e James Duckworth e quello tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan. La diretta della partita sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP HALLE 2024

Giovedì 20 giugno – OWL Arena

Dalle ore 12.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 5) – James Duckworth (Australia, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Fabian Marozsan (Ungheria) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

A seguire

Matteo Berrettini (Italia, SE) – Marcos Giron (Stati Uniti) – Sky Sport Tennis

