Berrettini-Fucsovics, definito l’orario a Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

È previsto per lunedì 1° luglio l’esordio a Wimbledon di Matteo Berrettini. L’ex top-10 sarà al via dello Slam che preferisce, affrontando sul campo-12 l’ungherese Marton Fucsovics in una partita che avrà un interesse particolare. La sfida tra l’azzurro e il magiaro, infatti, ha un legame molto chiaro con Jannik Sinner.

Il vincitore di questo confronto, infatti, molto probabilmente giocherà il secondo turno contro il n.1 del mondo, a meno che Sinner non si faccia sorprendere in maniera del tutto inattesa dal tedesco Yannick Hanfmann. Un derby potenziale al secondo turno che sicuramente Berrettini e Jannik avrebbero evitato, ma il sorteggio del tabellone non è stato favorevole da questo punto di vista.

Matteo arriva all’appuntamento dopo l’ottimo risultato ottenuto a Stoccarda (finale), dove ha compreso che sull’erba può fare sempre molto bene. Sono quindi dalla sua i pronostici in un questo match, ma attenzione a Fucsovics che in passato ha dimostrato di disimpegnarsi piuttosto bene nei Championships, citando i quarti di finale del 2021 a Londra.

La partita tra Matteo Berrettini e Marton Fucsovics, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-12 (seconda sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-FUCSOVICS WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

COURT 12 – 12:00 italiane

1. McCartney Kessler (USA) v Maria Sakkari (GRE) [9]

2. Matteo Berrettini (ITA) v Marton Fucsovics (HUN)

3. Botic van De Zandschulp (NED) v Liam Broady (GBR)

4. Brenda Fruhvirtova (CZE) v Mirra Andreeva [24]

PROGRAMMA BERRETTINI-FUCSOVICS WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport