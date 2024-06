Berrettini-Duckworth, ATP Stoccarda 2024: programma, orario, tv, streaming

A Stoccarda, in Germania, per il Boss Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, tornerà in campo già domani, venerdì 14 giugno, Matteo Berrettini: nei quarti di finale l’azzurro, che ha sfruttato il ranking protetto per iscriversi, affronterà il qualificato australiano James Duckworth.

Il match di domani sarà il terzo di giornata dalle ore 11.00 sul campo principale del torneo: il match dei quarti di finale di singolare avrà inizio non prima delle ore 14.30. Si tratta di una prima assoluta: non ci sono precedenti tra i due.

La diretta tv della partita tra Berrettini e Duckworth sarà affidata a Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Venerdì 14 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Frances Tiafoe (Stati Uniti, 4) – Jack Draper (Gran Bretagna, 6)

A seguire

Brandon Nakashima (Stati Uniti) – Jan-Lennard Struff (Germania, 7)

Non prima delle ore 14:30

Matteo Berrettini (Italia, PR) – James Duckworth (Australia, Q) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP STOCCARDA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.