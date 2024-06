Benedetta Pilato fiduciosa dopo il record italiano al Settecolli: “Arrivo alle Olimpiadi con più certezze”

Schiaffi sullo specchio d’acqua della piscina del Foro Italico per buttare fuori tutto quello che c’è dentro e poi lacrime di felicità sul podio. Benedetta Pilato sapeva di valere un certo standard e ieri il cronometro le ha dato conforto. 1:05.44 per la pugliese (record italiano nei 100 rana) nella prima giornata del Trofeo Settecolli a Roma. Nazionale italiana presente in massa davanti al proprio pubblico, decidendo di disertare gli Europei di Belgrado per la concomitanza con il meeting che assegnerà le ultime carte olimpiche.

Pilato il pass lo ha già da tempo, ma il desiderio era quella di vedere in numeri quelle che sono le sue sensazioni. Momenti non facili gestiti da Benny, scegliendo di trasferirsi da Taranto a Torino per questioni di studio e legami personali. Un delicato equilibrio da trovare e sembrerebbe che la talentuosa nuotatrice tricolore ci sia riuscita.

“Un po’ me lo aspettavo, perché ho lavorato tanto in questi mesi ed ero in attesa di una conferma del genere – raccontato l’azzurra. “Penso di arrivare alle Olimpiadi con qualche certezza in più e la consapevolezza che sono sulla strada giusta. Ho cancellato dalla mia vita tante cose negative e introdotto altrettante positive: mi sento veramente bene“, ha aggiunto.

E così, con il quinto tempo mondiale dell’anno in una competizione non certo rifinita per ottenere tempi sensazionali, Pilato può proiettarsi ai Giochi con la voglia di dare il 100% e di divertirsi in vasca, il segreto per rendere al meglio quando conta davvero.