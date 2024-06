Beach volley, Olimpiadi 2024: definiti i gironi e le avversarie delle coppie italiane

Ci sono i crismi dell’ufficialità. Sono stati definiti i gironi dei tornei olimpici di beach volley che andranno in scena sulla sabbia dell’affascinante cornice del Tour Eiffel Stadium, dal 27 luglio al 10 agosto. Si è tenuto a Parigi, infatti, il sorteggio delle Pool che ha reso noto il percorso delle coppie coinvolte nella rassegna a Cinque Cerchi.

Un evento in cui ci sarà anche l’Italia e con ambizioni. Saranno tre i tandem nostrani che hanno centrato l’obiettivo della qualificazione olimpica, cioè quelli formati da Marta Menegatti/Valentina Gottardi in campo femminile; da Paolo Nicolai/Samuele Cottafava e da Alex Ranghieri/Adrian Carambula in quello maschile.

Menegatti e Gottardi fanno parte della Pool A, condividendo l’avventura olimpica con le brasiliane Ana Patrícia/Duda, le spagnole Liliana/Paula e le egiziane Marwa/D. Elgobashy. Nella competizione riservata agli uomini, sempre Pool A che coincide con i colori azzurri, ovvero con Nicolai e Cottafava che affronteranno gli svedesi Åhman/Hellvig, i qatarioti Cherif/Ahmed e gli australiani Nicolaidis/Carracher. Pool B, invece, per Ranghieri e Carambula, opposti ai norvegesi Mol/Sørum, ossia i campioni olimpici di Tokyo, agli olandesi Van De Velde/Immers e ai cileni Marco ed Esteban Grimalt.

Cosa prevede il regolamento? In ognuno dei due tabelloni, le 24 squadre che prenderanno parte ai Giochi saranno suddivise in sei raggruppamenti da quattro, che si sfideranno con la formula del Round Robin. Alla fase eliminazione diretta approderanno le sei coppie vincitrici delle Pool, le sei seconde classificate e le due migliori terze. A queste si aggiungeranno le due vincitrici dei “playoff lucky loser”, che vedranno ai nastri di partenza le restanti quattro compagini classificatesi terze nei loro gruppi.