Beach volley, Italia protagonista nel Future di Messina! Si gioca anche a Ios e Ginevra

E’ scattato a Messina il terzo Future sul territorio italiano del World Tour e subito gli azzurri hanno trovato il modo di essere protagonisti con due coppie femminili già ai quarti di finale e tanti successi dei binomi italiani nel primo turno maschile. Si gioca anche a Ios in Grecia dove è andata male in qualificazione a Sacripanti/Titta e anche a Ginevra in Svizzera dove invece Ulisse/Bellucci hanno centrato la qualificazione al main draw e domani giocheranno per conquistare l’accesso agli ottavi.

MESSINA

Sei coppie maschili (due provenienti dalle qualificazioni) e quattro femminili erano nel tabellone principale del tabellone di Messina dove si sono giocate le prime sfide oggi. Tra le donne due coppie italiane sono ai quarti e due sono uscite nel girone, mentre in campo maschile cinque coppie su sei si giocheranno domattina l’accesso diretto ai quarti di finale.

Tra le donne doppio successo per Bianchin Scampoli che hanno sconfitto 2-0 (21-17, 23-21) le giapponesi Sakai/Miharu e poi nella finale che valeva il primo posto 2-0 (26-24, 21-14) le tedesche Uhl/Schürholz e per Reka Orsi Toth/Bianchi che hanno sconfitto in sequenza le canadesi Ozee/Glagau 2-0 (21-15, 21-11) e nella finale del girone 2-0 (21-17, 21-14) le tedesche Grüne/Christ.

Sono state subito eliminate, invece, V. Orsi Toth/Cali, sconfitte 2-1 (16-21, 23-21, 16-14) dalle svizzere Niederhauser/Kernen e poi battute nella finale per il terzo posto 0-2 (21-23, 18-21) dalle ceche Neuschaeferova/Svozilova che hanno contribuito in Nations Cup al successo della Repubblica Ceca e Mancinelli/Mattavelli che hanno perso 2-1 (21-19, 18-21, 17-15) la battaglia con le estoni Hollas/Remmelg e poi nella finjale per il terzo posto del girone sono state battute 2-0 (21-19, 21-16) dalle inglesi Evans/Keefe.

In campo maschile si sono disputate solo le semifinali dei gironi. Ieri Arezzo di Trifiletti/Nedrecaj e Alfieri/Andreatta avevano portato a sei, vincendo le qualificazioni, il nutrito contingente italiano che oggi si è fatto onore. Benzi/Bonifazi hanno sconfitto gli ungheresi Petik/Dóczi 2-0 (21-16, 21-11) e domani affronteranno i tedeschi Sowa/Just. Nella Pool C Krumins/Caminati hanno sconfitto in rimonta gli slovacchi Nemec/Petruf 2-1 (16-21, 21-16, 15-11) e domani se la vedranno con i solidi olandesi Sengers/Boehlé per l’accesso diretto ai quarti.

Nella Pool B con tre coppie italiane ci sarà una finale tutta azzurra con la certezza di piazzare almeno una coppia in semifinale. Alfieri/Andreatta hanno sconfitto i cechi Bercik/Bercik 2-0 (21-13, 21-13), Marchetto/Windisch, invece, hanno vinto il derby italiano contro Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti2-0 (21-14, 21-13). Domani finale tra Alfieri/Andreatta e Marchetto/Windisch, mentre Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti se la vedranno con Bercik/Bercik per restare nel torneo. Nella Pool A Dal Corso/Viscovich hanno battuto abbastanza agevolmente gli austriaci Friedl/Klemen 2-0 (21-18, 21-13) e se la vedranno nella finale del girone con i tedeschi Wüst/Huster

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Evans/Keefe (ENG)-Elekova/Bundzelova (SVK) 2-0 (22-20, 21-13), Ozee/Glagau (CAN)-Zobrist/Lutz (SUI) 2-0 (21-13, 21-18), Sestini/Ditta (ITA)-Tomasova/Honzovicova (CZE) 2-1 (21-13, 15-21, 15-8), Bernard/Guignan (FRA)-Sakai/Miharu (JPN) 0-2 (12-21, 16-21), Cramer/Overwater (NED)-Powell/Calvin (USA) 2-1 (21-16, 19-21, 15-11), Luana/Bisbe (ESP)-Tokosova/Harmanova (SVK) 1-2 (21-19, 17-21, 13-15)

Secondo turno qualificazioni: Evans/Keefe (ENG)-Bex/Piret (BEL) 2-0 (21-11, 21-14), Sestini/Ditta (ITA)-Ozee/Glagau (CAN) 1-2 (16-21, 21-17, 4-15), Cramer/Overwater (NED)-Sakai/Miharu (JPN) 1-2 (18-21, 21-15, 11-15), Uhl/Schürholz (GER)-Tokosova/Harmanova (SVK) 2-0 (21-13, 21-18)

Semifinali gironi. Pool D: Niederhauser/Kernen (SUI)-V. Orsi Toth/Cali (ITA) 2-1 (16-21, 23-21, 16-14), Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Bentele/Bossart (SUI) 0-2 (21-23, 17-21). Pool C: Fleming/Milutinovic (AUS)-Uhl/Schürholz (GER) 1-2 (25-27, 21-18, 9-15), Bianchin/Scampoli (ITA)-Sakai/Miharu (JPN) 2-0 (21-17, 23-21). Pool B: Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Hollas/Remmelg (EST) 1-2 (19-21, 21-18, 15-17), Kozuch/Schneider (GER)-Evans/Keefe (ENG) 2-0 (21-9, 21-11). Pool A: Slukova/Zolnercikova (CZE)-Grüne/Christ (GER) 0-2 (19-21, 14-21), R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Ozee/Glagau (CAN) 2-0 (21-15, 21-11)

Finali primo posto gironi: Niederhauser/Kernen (SUI)-Bentele/Bossart (SUI) 2-0 (21-15, 21-19), Uhl/Schürholz (GER)-Bianchin/Scampoli (ITA) 0-2 (24-26, 14-21), Hollas/Remmelg (EST)-Kozuch/Schneider (GER) 2-0 (21-19, 21-16), Grüne/Christ (GER)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 0-2 (17-21, 14-21)

Finali terzo posto gironi: V. Orsi Toth/Cali (ITA)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 0-2 (21-23, 18-21), Fleming/Milutinovic (AUS)-Sakai/Miharu (JPN) 0-2 (15-21, 15-21), Mancinelli /Mattavelli (ITA)-Evans/Keefe (ENG) 0-2 (19-21, 16-21), Slukova/Zolnercikova (CZE)-Ozee/Glagau (CAN) 2-0 (21-11, 21-16)

Ottavi di finale: Uhl/Schürholz (GER)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE), Kozuch/Schneider (GER)-Slukova/Zolnercikova (CZE), Fleming/Milutinovic (AUS)-Grüne/Christ (GER), Evans/Keefe (ENG)-Bentele/Bossart (SUI)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Bublyk/Tymchenko (UKR)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (ITA) 0-2 (21-23, 10-21), Friedl/Klemen (AUT)-Siragusa/Paulis (USA) 2-1 (14-21, 21-17, 16-14), Savvin/Moiseiev (UKR)-Nikolov/Kostov (BUL) 2-0 (21-13, 21-10), Vala/Dostal (CZE)-Borbély/Niemeier (HUN) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15)

Secondo turno qualificazione: Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (ITA)-Matos/Aba (ESP) 2-0 (21-18, 21-18), Jany/Jancok (SVK)-Friedl/Klemen (AUT) 0-2 (17-21, 19-21), Savvin/Moiseiev (UKR)-Azaad/Sancer (ARG) 2-0 (23-21, 21-17), Alfieri/Andreatta (ITA)-Borbély/Niemeier (HUN) 2-0 (21-13, 21-11)

Semifinali gironi. Pool D: Sowa/Just (GER)-Groenewold/van der Loo (NED) 2-1 (17-21, 21-19, 15-11), Benzi/Bonifazi (ITA)-Petik/Dóczi (HUN) 2-0 (21-16, 21-11). Pool C: Krumins/Caminati (ITA)-Nemec/Petruf (SVK) 2-1 (16-21, 21-16, 15-11), Sengers/Boehlé (NED)-Savvin/Moiseiev (UKR) 2-1 (22-24, 21-13, 15-11). Pool B: Alfieri/Andreatta (ITA)-Bercik/Bercik (CZE) 2-0 (21-13, 21-13), Marchetto/Windisch (ITA)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (ITA) 2-0 (21-14, 21-13). Pool A: Bello /Seekings (ENG)-Wüst/Huster (GER) 0-2 (18-21, 11-21), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Friedl/Klemen (AUT) 2-0 (21-18, 21-13)

Finali primo posto gironi: Sowa/Just (GER)-Benzi/Bonifazi (ITA), Krumins/Caminati (ITA)-Sengers/Boehlé (NED), Alfieri/Andreatta (ITA)-Marchetto/Windisch (ITA), Wüst/Huster (GER)-Dal Corso/Viscovich (ITA)

Finali terzo posto gironi: Groenewold/van der Loo (NED)-Petik/Dóczi (HUN), Nemec/Petruf (SVK)-Savvin/Moiseiev (UKR), Bercik/Bercik (CZE)-Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletti (ITA), Bello /Seekings (ENG)-Friedl/Klemen (AUT)

IOS

Si è fermata subito l’avventura dell’unica coppia italiana iscritta al Future di Ios, in Grecia. Sacripanti/Titta sono stati sconfitti nel primo turno delle qualificazioni in tre set dai lettoni Sviklis/Relins che hanno vinto nettamente 21-14 il primo parziale. Nel secondo set netta l’affermazione degli azzurri con il punteggio di 21-13. Grande equilibrio nel tie break con scatto finale dei lettoni che si sono imposti con il punteggio di 15-12.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Gladun/Likhatskyi (UKR)-Rivest/David (CAN) 1-2 (16-21, 21-16, 9-15), Sviklis/Relins (LAT)-Sacripanti/Titta (ITA ) 2-1 (21-14, 13-21, 15-12), Cruz/Salema (ARG)-Mol/Aas (NOR) 0-2 (20-22, 15-21), Ringøen/Solheim (NOR)-Ueda/Takahashi (JPN) 2-0 (21-10, 22-20), Bogáncs/Udvarhelyi (HUN)-Kafouros/Tsigaridas (GRE)

Secondo turno qualificazioni: Rivest/David (CAN)-Vaught/Coyle (USA) 2-1 (13-21, 21-19, 18-16), Weber/Hilbert (LUX)-Sviklis/Relins (LAT) 0-2 (16-21, 19-21), Ringøen/Solheim (NOR)-Mol/Aas (NOR) 2-1 (19-21, 21-15, 15-13), Elazar/Day (ISR)-Kafouros/Tsigaridas (GRE) 2-0 (21-12, 21-12)

Semifinali gironi. Pool D: Sagstetter/Sagstetter (GER)-Ringøen/Solheim (NOR) 2-0 (22-20, 21-19), Kanellos/Ioannidis (GRE)-Rivest/David (CAN) 2-0 (21-18, 21-12). Pool C: Mol/Sunde (NOR)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 1-2 (22-24, 21-16, 21-23), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Sviklis/Relins (LAT) 2-0 (21-12, 21-14). Pool B: Elazar/Day (ISR)-Klasnic/Kolaric (SRB) 2-0 (21-19, 21-19), Schnetzer/Petutschnig (AUT)-Tzioumakas/Papadimitriou (GRE) 2-0 (21-13, 21-13). Pool A: Howat/Takken (AUS)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-0 (21-16, 21-13), Dressler/Trummer (AUT)-Antiol Kola/Sideris (GRE) 2-1 (21-13, 18-21, 15-13)

Finali primo posto gironi: Kanellos/Ioannidis (GRE)-Sagstetter/Sagstetter (GER) 0-2 (19-21, 15-21), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Ntallas/Chatzinikolaou (GRE) 2-1 (21-12, 23-25, 15-7), Schnetzer/Petutschnig (AUT)-Elazar/Day (ISR) 1-2 (17-21, 21-13, 10-15), Dressler/Trummer (AUT)-Howat/Takken (AUS) 2-1 (21-10, 19-21, 15-7)

Finali terzo posto gironi: Rivest/David (CAN)-Ringøen/Solheim (NOR) 0-2 (8-21, 19-21), Sviklis/Relins (LAT)-Mol/Sunde (NOR) 0-2 (16-21, 14-21), Tzioumakas/Papadimitriou (GRE)-Klasnic/Kolaric (SRB) 1-2 (21-15, 18-21, 14-16), Antiol Kola/Sideris (GRE)-Bialokoz/Batrane (ENG) 0-2 (14-21, 24-26)

Ottavi di finale: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Ringøen/Solheim (NOR) 2-0 (21-18, 21-14), Howat/Takken (AUS)-Klasnic/Kolaric (SRB) 0-2 (16-21, 11-21), Bialokoz/Batrane (ENG)-Schnetzer/Petutschnig (AUT) 0-2 (21-23, 14-21), Mol/Sunde (NOR)-Kanellos/Ioannidis (GRE) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12)

Quarti di finale: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Dressler/Trummer (AUT) 2-0 (21-10, 21-16), Sagstetter/Sagstetter (GER)-Klasnic/Kolaric (SRB) 2-0 (21-16, 21-16), Schnetzer/Petutschnig (AUT)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (5-21, 19-21), Elazar/Day (ISR)-Mol/Sunde (NOR) 2-0 (24-22, 21-14)

Semifinali: Ntallas/Chatzinikolaou (GRE)-Sagstetter/Sagstetter (GER), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Elazar/Day (ISR)

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Corah/Goodman (CAN)-Schaltegger/Huber (SUI) 2-0 (21-12, 21-18), Meessen/Grünig (SUI)-Wickley/Gessner (USA) 0-2 (8-21, 12-21), Crews/Brok (USA)-Bell/Bettenay (AUS) 2-1 (21-12, 18-21, 15-9), Prins/van Diepen (NED)-Hajós/Gubik (HUN) 2-1 (25-23, 14-21, 15-8), Frommova/Francova (CZE)-Demierre/Schwab (SUI) 0-2 (20-22, 16-21).

Secondo turno qualificazioni: Corah/Goodman (CAN)-Dave/Ashush (ISR) 2-0 (21-17, 21-10), Namike/Ozolina (LAT)-Wickley/Gessner (USA) 0-2 (14-21, 16-21), Prins/van Diepen (NED)-Crews/Brok (USA) 0-2 (11-21, 19-21), Kool/Svenssohn (USA)-Demierre/Schwab (SUI) 2-0 (21-17, 21-15)

Semifinali gironi. Pool D: Sude/Kunst (GER)-Wickley/Gessner (USA) 2-0 (21-16, 21-18), Triantafyllidi/Manavi (GRE)-Corah/Goodman (CAN) 0-2 (11-21, 18-21). Pool C: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-0 (27-25, 21-14), Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Crews/Brok (USA) 2-0 (21-12, 21-13). Pool B: Shiba/Maruyama (JPN)-Friedl/Trailovic (AUT) 2-1 (15-21, 21-13, 15-11), Fejes/Johnson (AUS)-Sabati/Shirinina (GRE) 2-0 (21-16, 21-11). Pool A: Kool/Svenssohn (USA)-Shields/Peranich (USA) 2-1 (13-21, 21-16, 15-9), Hladun/Lazarenko (UKR)-Lavda/Matiadi (GRE) 2-0 (21-11, 21-7)

Finali primo posto gironi: Corah/Goodman (CAN)-Sude/Kunst (GER) 1-2 (19-21, 21-17, 12-15), Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (23-21, 21-19), Fejes/Johnson (AUS)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-0 (21-16, 21-17), Hladun/Lazarenko (UKR)-Kool/Svenssohn (USA) 2-0 (21-18, 21-11)

Finali terzo posto gironi: Triantafyllidi/Manavi (GRE)-Wickley/Gessner (USA) 0-2 (11-21, 15-21), Crews/Brok (USA)-Alexoglou/Paschalaki (GRE) 2-0 (21-18, 21-17), Sabati/Shirinina (GRE)-Friedl/Trailovic (AUT) 1-2 (21-16, 19-21, 10-15), Lavda/Matiadi (GRE)-Shields/Peranich (USA) 0-2 (10-21, 15-21)

Qttavi di finale: Ēbere/Konstantinova (LAT)-Wickley/Gessner (USA) 0-2 (14-21, 11-21), Shiba/Maruyama (JPN)-Shields/Peranich (USA) 0-2 (18-21, 20-22), Crews/Brok (USA)-Kool/Svenssohn (USA) 0-2 (15-21, 17-21), Friedl/Trailovic (AUT)-Corah/Goodman (CAN) 2-1 (21-15, 14-21, 16-14)

Quarti di finale: Wickley/Gessner (USA)-Fejes/Johnson (AUS) 1-2 (19-21, 23-21, 12-15), Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Shields/Peranich (USA) 1-2 (16-21, 23-21, 12-15), Kool/Svenssohn (USA)-Sude/Kunst (GER) 0-2 (9-21, 23-25), Hladun/Lazarenko (UKR)-Friedl/Trailovic (AUT) 2-0 (21-11, 21-9)

Semifinali: Fejes/Johnson (AUS)-Shields/Peranich (USA), Sude/Kunst (GER)-Hladun/Lazarenko (UKR)

GINEVRA

Bella impresa degli azzurri Bellucci/Ulisse che sono riusciti a centrare l’accesso al main draw del Future maschile di Ginevra. La coppia italiana ha iniziato la sua avventura battendo al primo turno delle qualificazioni i canadesi Reka/Arpin 2-0 (21-13, 21-17). nella partita decisiva per l’ingresso al main draw Bellucci/Ulisse hanno superato gli statunitensi Dew/Bradford 2-0 (21-18, 22-20) al termine di un match tiratissimo. Niente da fare, invece, per l’altra coppia italiana, Cecchini/Copelli, sconfitta al debutto 2-0 (21-17, 21-17) dai cechi Mrkous/Pihera.

Nel tabellone principale primo incontro e prima sconfitta per Bellucci/Ulisse che sono stati battuti Métral/Jordan con un secco 2-0 (21-12, 21-11) e domattina affronteranno per restare nel torneo i cechi Semerad/Stocek.

Primo turno qualificazioni: Konpa/Szczepanik (POL)-Duval/Genevieve Gardoque (FRA) 0-2 (18-21, 14-21), Gerson/Flückiger (SUI)-Ofstaas/Utvik (NOR) 2-0 (21-10, 21-17), Dew/Bradford (USA)-Masserey/Schnegg (SUI) 2-1 (15-21, 21-18, 15-13), Bellucci/Ulisse (ITA)-Reka/Arpin (CAN) 2-0 (21-13, 21-17), Laenen/Cosemans (BEL)-Peemüller/Rietschel (GER) 0-2 (18-21, 19-21), Tari/Veress (HUN)-Tyler/Krajci (NZL) 2-0 (21-16, 21-19), Cecchini/Copelli (ITA)-Mrkous/Pihera (CZE) 0-2 (17-21, 17-21), Heidrich/Dillier (SUI)-Kitzmüller/Zwicklhuber (AUT) 2-0 (21-9, 21-15)

Secondo turno qualificazioni: Gerson/Flückiger (SUI)-Duval/Genevieve Gardoque (FRA) 0-2 (20-22, 18-21), Bellucci/Ulisse (ITA)-Dew/Bradford (USA) 2-0 (21-18, 22-20), Tari/Veress (HUN)-Peemüller/Rietschel (GER) 2-1 (17-21, 21-19, 15-13), Heidrich/Dillier (SUI)-Mrkous/Pihera (CZE) 1-2 (19-21, 21-16, 14-16)

Semifinali gironi. Pool D: Semerad/Stocek (CZE)-Moreno/Sanfélix (ESP) 1-2 (17-21, 21-18, 13-15), Métral/Jordan (SUI)-Bellucci/Ulisse (ITA) 2-0 (21-12, 21-11). Pool C: Datsiuk/Likhatskyi (UKR)-Opsahl/Nilsen (NOR) 2-0 (21-13, 21-14), Canet/Rotar (FRA)-Broch/Deecke (SUI) 2-0 (21-18, 21-15). Pool B: Chouikh/Altwies (FRA)-Duval/Genevieve Gardoque (FRA) 2-1 (21-14, 17-21, 15-11), Haussener/Friedli (SUI)-Tari/Veress (HUN) 2-0 (21-17, 21-14). Pool A: Liepa/Puskundzis (LAT)-Gottsu/Shoji (JPN) 0-2 (18-21, 19-21), Krattiger/Breer (SUI)-Mrkous/Pihera (CZE) 2-1 (19-21, 21-11, 15-10)

Finali primo posto gironi: Métral/Jordan (SUI)-Moreno/Sanfélix (ESP) 2-0 (21-16, 21-14), Canet/Rotar (FRA)-Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 2-0 (21-15, 21-14), Haussener/Friedli (SUI)-Chouikh/Altwies (FRA) 2-1 (21-19, 19-21, 15-12), Krattiger/Breer (SUI)-Gottsu/Shoji (JPN) 2-0 (21-12, 21-16)

Finali terzo posto gironi: Bellucci/Ulisse (ITA)-Semerad/Stocek (CZE), Broch/Deecke (SUI)-Opsahl/Nilsen (NOR), Tari/Veress (HUN)-Duval/Genevieve Gardoque (FRA), Mrkous/Pihera (CZE)-Liepa/Puskundzis (LAT)