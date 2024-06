Basket, Zach LeDay torna all’Olimpia Milano con un contratto biennale: “Riprendiamo da dove abbiamo lasciato”

Dopo Armoni Brooks, Nenad Dimitrijevic e Josh Nebo, l’Olimpia Milano ha annunciato un quarto nuovo innesto per la prossima stagione: Zach LeDay. Si tratta di un ritorno nel club meneghino per il trentenne nativo di Dallas, che aveva giocato con le “Scarpette Rosse” nella stagione 2020-2021 prima di trasferirsi al Partizan Belgrado nel triennio successivo.

“Voglio essere il più semplice, sintetico e spero dolce possibile in questo che per me è un giorno felice: sono tornato a Milano. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato“, le poche parole del texano rilasciate al sito ufficiale della società lombarda dopo aver firmato un contratto biennale. LeDay è un’ala forte di 2.02 metri che andrà a rinforzare (insieme al pivot Nebo) il pacchetto lunghi di Milano, dopo l’addio del capitano Nicolò Melli.

Nell’unica stagione disputata con la maglia dell’Olimpia vinse Supercoppa e Coppa Italia, raggiungendo inoltre le Final Four di Eurolega (dove arrivò la sconfitta in volata con il Barcellona) con 10.0 punti e 4.5 rimbalzi di media, 46.6% nel tiro da tre, 91.8% nei tiri liberi. Statistiche simili anche nell’ultima annata di Eurolega con il Partizan, in cui ha viaggiato con una media di 10.2 punti e 4.6 rimbalzi a partita.