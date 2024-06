Basket: Virtus Bologna e Segrafredo Zanetti, rinnovata la sponsorship

Mentre il gruppo squadra si prepara a vivere gara -4 delle finali scudetto 2023-2024 contro l’Olimpia Milano, cercando di vincere la partita di stasera per “rimanere in vita” nella serie tricolore, la Virtus Bologna pone le basi per la prossima stagione.

Come reso noto, in un comunicato, dalla società emiliana infatti Segafredo Zanetti rimarrà lo sponsor della formazione bolognese anche per l’annata 2024-2025:

Virtus Pallacanestro Bologna e Segafredo Zanetti comunicano, con reciproca soddisfazione, il perfezionamento, in data odierna, del contratto di sponsorizzazione della società cestistica per la stagione 2024/2025.

Segafredo Zanetti augura alla compagine sportiva le migliori fortune.

Il club, al netto di quello che succederà nelle finali scudetto, ripartirà quindi l’anno prossimo con la voglia di inserire altri titoli nella sua bacheca.