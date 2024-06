Basket, Virtus Bologna a un passo dall’Eurolega anche nel 2024/2025: wild card da un milione di euro

La Virtus Bologna è destinata a rimanere nel cerchio ristretto dell’élite del basket europeo anche nella stagione 2024/2025. Le “V nere”, dopo essere approdate in Eurolega quest’anno grazie alla vittoria nella passata stagione in Eurocup, sono a un passo dal ricevere una wild card anche per la prossima annata.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la Virtus Segafredo Bologna avrebbe ricevuto l’invito dal board di Eurolega per partecipare alla prossima stagione tramite una wild-card che remunererà un milione di euro. Griglia di partenza che sarà definita meglio nei prossimi giorni, con altre squadre in lizza per gli ultimi inviti.

Per quattro posti sono in ballo cinque squadre: Virtus Bologna, Stella Rossa, Partizan Belgrado, Alba Berlino e Valencia. La squadra spagnola sembrerebbe destinata ad uscire dal grande cerchio e declassata all’Eurocup, mentre sarebbe ancora confermata l’Alba Berlino nonostante risultati tutt’altro che eccezionali.