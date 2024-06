Basket, Olimpia Milano: dal mercato arriva Armoni Brooks

L’Olimpia Milano mette a segno il suo primo colpo ufficiale in vista dell’annata 2024-2025. I campioni d’Italia hanno infatti comunicato di aver messo sotto contratto l’americano Armoni Brooks.

Classe 1998, il nativo di Waco, Texas, la guardia arriva in Europa dopo un’esperienza nella G-League con la maglia degli Ontario Clippers: “Sono super entusiasta – ha detto – di unirmi alla famiglia dell’Olimpia Miano. Giocare per un club storico come questo è un onore così grande che non vedo l’ora di venire in Italia e competere in una delle migliori leghe del mondo e di giocare contro alcuni dei migliori avversari che ci siano in questo sport”.

Poi Brooks ha aggiunto: “Mi sento fortunato di avere ricevuto questa grande opportunità e darò il meglio di me stesso ogni giorno per essere sicuro di vincere il più alto numero di partite che sarà possibile vincere”.

Il giocatore andrà a rimpolpare il reparto esterni della squadra biancorossa, che negli scorsi giorni ha visto partire Devon Hall.