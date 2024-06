Basket, novità per il Preolimpico: la Costa d’Avorio tenta la carta Kamagate

Si iniziano a delineare le avversarie dell’Italia al Preolimpico di pallacanestro. Non le formazioni, ma almeno nella composizione dei dodici che faranno parte del torneo di qualificazione in Porto Rico. Nell’altro girone, quello della Lituania (la favorita per andare a Parigi), c0è anche la Costa d’Avorio, che sta tentando di avere dalla sua i servigi di Ismael Kamagate.

Il ventitreenne di nazionalità francese ha vissuto una stagione 2023/24 suddivisa in due parti. a prima, con la maglia dell’EA7 Emporio Armani Milano, che lo ha visto segnare 6,3 punti con 1,6 rimbalzi in dodici minuti e spiccioli. Visto il poco impiego, durante l’annata è passato alla Bertram Derthona, con quasi 8 punti in regular season ma con le sue medie pressoché dimezzate nei playoff, sotto i 4 punti con il 46,7% dal campo rispetto allo spaziale 86,7% visto in stagione regolare.

La federazione ivoriana sta lavorando per avere a disposizione il ragazzo, che secondo il presidente Moussa Diarra avrebbe già accettato la possibilità di cambiare nazionalità, lui che ha già vestito in passato la maglia della nazionale francese con tre presenze e 15 punti segnati. Il massimo dirigente transalpino Jean-Pierre Siutat avrebbe dato l’assenso all’operazione.

La Costa d’Avorio avrebbe così un altro giocatore su cui fare affidamento in vista del Preolimpico, dove dovrà affrontare Lituania e Messico, per provare a fare il colpaccio e strappare la partecipazione a Parigi.