Basket, Nicolò Melli firma un biennale con il Fenerbahce Istanbul dopo il divorzio con Milano

La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni e adesso è finalmente ufficiale: Nicolò Melli torna in Turchia e indosserà la maglia del Fenerbahce Istanbul a partire dalla prossima stagione. Il capitano della Nazionale italiana ha firmato un contratto biennale con il club turco, in cui aveva già giocato dal 2017 al 2019 raggiungendo per due volte le Final Four di Eurolega.

Melli diventa dunque il secondo giocatore ad effettuare il passaggio dall’Olimpia Milano al Fenerbahce in questa sessione di mercato dopo Devon Hall, annunciato recentemente dalla squadra della parte asiatica di Istanbul. Si preannuncia una nuova sfida intrigante per il 33enne nativo di Reggio Emilia dopo il divorzio con la formazione di coach Ettore Messina.

Prima di proiettarsi all’inizio del suo secondo ciclo in Turchia, l’ex Dallas Mavericks proverà a vivere un’estate più lunga possibile da protagonista con la Nazionale. L’Italia è attesa infatti tra una settimana al debutto nel Preolimpico di San Juan (Lituania e Portorico le avversarie più temibili), con in palio un solo pass a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024.