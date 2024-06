Basket: Nicolò Melli dice addio all’Olimpia Milano dopo lo scudetto

Lo scudetto numero quattro l’ha alzato da capitano al termine di una trionfale cavalcata che ha visto l’Olimpia Milano battere la Virtus Bologna. Ora però per Nicolò Melli è il momento dell’addio (il secondo, visto che già nel 2015 aveva salutato la squadra lombarda per volare in Germania al Bamberg).

Era nell’aria per i tifosi di Milano ed oggi è arrivata l’ufficialità: il centro della Nazionale saluta dopo tre anni nella seconda esperienza in Lombardia (arrivato nel 2021 dopo il periodo in NBA).

Il comunicato del club: “La Pallacanestro Olimpia Milano e la sua proprietà ringraziano Nicolò Melli per tutto quello che ha fatto per il Club in questi anni, i record individuali stabiliti, le tre stagioni chiuse con la conquista dello scudetto, i ricordi che condivideremo sempre, e augurano a lui e alla famiglia il meglio possibile per il futuro“.

Ancora non si sa quale sarà la sua prossima destinazione, possibile una nuova esperienza all’estero.