Basket, l’Olimpia Milano è Campione d’Italia. Mirotic illumina, la Virtus si arrende in gara-4

L’Olimpia Milano è per la terza volta consecutiva Campione d’Italia. Si tratta del trentunesimo Scudetto per la società meneghina, che chiude la serie finale in gara-4 contro la Virtus Bologna, vincendo per 85-73. Una partita quasi sempre in controllo per Milano, che ha avuto un Nikola Mirotic semplicemente straordinario e votato MVP di queste finali. Dall’altra parte la Virtus si ferma ancora una volta all’ultimo atto, con la squadra di Banchi arrivata probabilmente con poche energie a questa serie finale.

Mirotic conclude una gara-4 incredibile con 30 punti e 12 rimbalzi, dimostrando di essere il campione tanto cercato da Milano in tutta la stagione. In doppia cifra concludono anche Nicolò Melli (12 e 9 rimbalzi) e Shavon Shields (10); mentre a Bologna non bastano i 21 punti di Isaia Cordinier, ma soprattutto la Virtus paga gli zero punti di Belinelli e i 4 di Shengelia.

Banchi si gioca la carta Hackett dall’inizio e la Virtus parte forte (4-7). Milano reagisce prontamente e costruisce il suo primo mini allungo con la tripla di Tonut che vale il +8 (15-7). L’energia di Cordinier e Pajola permette a Bologna di ritrovare la parità e poi ancora il francese con un pregevole sottomano segna il +4 (17-21). Alla prima sirena la Virtus è avanti 23-22.

Il secondo quarto si apre con un 5-0 milanese, ma Polonara replica dall’angolo con la tripla del pareggio. Si accende Napier che trova la prima tripla del match e poi serve un assist meraviglioso a Mirotic per il +11. L’ex Barcellona gioca un primo tempo da autentico fenomeno (18 punti) e all’intervallo la squadra di Messina chiude con un vantaggio in doppia cifra (46-36).

Al rientro dagli spogliatoi subito le triple di Mirotic e Melli spingono ulteriormente avanti l’Olimpia (52-36). Milano ha un blackout di qualche minuto, ma la Virtus non riesce assolutamente a rientrare nel match. Hines firma anche il +21, ma Lundberg prova ancora a dare un’ultima speranza alla Virtus con la tripla del -15. A far riesplodere il Forum ci pensa la tripla frontale di Shields, con Milano che si presenta sul 66-50 negli ultimi dieci minuti.

L’Olimpia è convinta di aver chiuso la partita e smette di giocare per cinque minuti. Dall’altra parte la Virtus prova a crederci con i suoi italiani (Pajola, Polonara e Abass) ed arriva anche sul -9. A far respirare nuovamente il pubblico milanese ci pensa il solito monumentale Mirotic, che segna una tripla incredibile (72-60). Il cuore di Bologna batte ancora e Cordinier firma anche il -7 ad un minuto dalla fine. L’errore di Shengelia e il sottomano di Flaccadori mandano i titoli di coda. Finisce 85-73 e l’Olimpia conquista il suo trentunesimo Scudetto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

OLIMPIA MILANO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 85-73 (22-23, 24-13, 20-14, 19-23)

Milano: Bortolani, Tonut 7, Melli 12, Napier 3, Ricci, Flaccadori 9, Hall 8, Caruso, Shields 10, Mirotic 30, Hines 2, Voigtmann 4

Bologna: Lundberg 12, Belinelli, Pajola 2, Mascolo, Shengelia 4, Hackett 5, Mickey, Polonara 12, Zizic, Dunston 8, Abass 9, Cordinier 21