Basket, la Virtus batte l’Olimpia con Shengelia in gara-2 della Finale scudetto

Si è appena conclusa all’Unipol Arena di Bologna la sfida valevole come gara-2 delle finali scudetto del massimo campionato italiano di basket. In campo la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano a sole 48 ore dal colpaccio messo a segno dall’Olimpia ai supplementari che ha ribaltato il fattore campo. Per Bologna, dunque, una sfida già da spalle al muro, mentre i ragazzi di Messina potevano mettere a segno un bis che virtualmente avrebbe assegnato una bella fetta di scudetto. Ecco come è andata.

Primo quarto che inizia come era iniziata gara-1, con due squadre contratte e servono due minuti prima che la tripla di Mirotic sblocchi la partita. Cinque punti di Shengelia portano avanti Bologna, ma è solo una fiammata, perché la Virtus fatica tantissimo al tiro, mentre cinque punti di Tonut riportano Milano avanti. Poi è una giocata da tre punti di Hines a lanciare l’Olimpia che così chiude un primo quarto dal punteggio bassissimo con Milano avanti 17-12.

Non si sblocca Bologna a inizio secondo quarto, così i primi punti sono di nuovo di Milano, sono di nuovo una tripla, questa volta di Hall che vale il +8. Faticano tantissimo entrambe le squadre in attacco, ma è Bologna a soffrire di più, con zero punti dal campo per oltre sette minuti a cavallo dei due tempi e Hall firma la doppia cifra di vantaggio per i biancorossi. Bologna si sblocca solo dalla lunetta con Mickey dopo 4 minuti e mezzo, ma risponde subito Tonut dal campo per il +13. Reagisce Bologna, con tripla di Belinelli e canestro di Shengelia per tornare in singola cifra. Errore di Milano, contropiede e la Virtus è a -6. Parziale che sale a 12-0 e match completamente riaperto. Tante proteste della panchina di Milano per diversi fischi che non arrivano a favore dei biancorossi e serve Shields per fermare il parziale. Ma non basta e la Virtus chiude la rimonta e si va al riposo sul 32-31 per Bologna.

Continua a trovare buoni canestri la Virtus a inizio ripresa, ma risponde Milano ora e si lotta punto a punto. Bologna sospinta da Shengelia, mentre l’Olimpia si affida a Hall per restare in partita. Dopo un buon avvio, però, tornano a crollare le percentuali, soprattutto per i padroni di casa, mentre salgono i falli personali delle V-Nere. Si resta, comunque, in grande equilibrio, con sempre Shengelia a dominare in attacco. Terzo quarto dove, così, la differenza la fa la tripla finale di Shengelia, a quota 21 personali, e si va all’ultimo stop con Bologna avanti 55-51.

Palla rubata di Tonut a inizio quarto quarto, poi palla rubata da Shields e parziale di 6-0 per Milano e nuovo vantaggio Olimpia. Si lotta ancora su ogni possesso, poi pessimo passaggio di Voigtmann, palla persa Milano e antisportivo a Shields che rimanda la Virtus sul +3. Non segna più l’Olimpia, che non trova passaggi buoni e perde un paio di palloni di troppo. E così Bologna può scappare via sul +9 a metà quarto. Milano che ha visto crollare le percentuali e, di fatto, sembra alzare bandiera bianca, senza mai giocatori sotto canestro per i rimbalzi offensivi. Una tripla di Mirotic prova a riaprire i giochi, ma non basta, con la Virtus che gestisce il netto vantaggio e impatta la serie vincendo 72-64.