Basket, il calendario dell’Italia al Preolimpico 2024: date, orari, avversarie, tv, streaming

Manca una settimana esatta al via del Preolimpico di basket di Porto Rico dove sarà impegnata anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco! Gli azzurri, infatti, affronteranno a San Juan i padroni di casa del Porto Rico ed il Bahrain nel loro ‘mini-girone’, che s’incrocerà con l’altro composto da Messico, Costa d’Avorio e soprattutto la Lituania – con un solo posto disponibile per volare a Parigi 2024.

Il primo match in programma per la rappresentativa del Belpaese sarà contro il Bahrain martedì 2 luglio alle 23:30 ora italiana, mentre la seconda sfida in programma ovvero il remake della partita già vista allo scorso Mondiale nella fase a gironi contro la compagine portoricana è prevista venerdì 5 luglio alle 2:30 – bisognerà quindi puntare la sveglia per tifare Melli e compagni.

Le prime due classificate di ogni girone si incroceranno poi nelle due semifinali previste tra sabato 6 luglio alle 22:00 e domenica 7 luglio all’1:00 di notte, con la sfida decisiva che mette in palio il pass per Parigi 2024 fissata per lunedì 8 luglio allo scoccare della mezzanotte. Va da sé, quindi, che con una vittoria nelle prime due partite si ha già un piede in semifinale. Per gli Azzurri il match chiave sarà sicuramente quello contro Porto Rico, con un possibile incrocio contro la temibile Lituania in finale.

Il Preolimpico di San Juan (Porto Rico) si giocherà da martedì 2 luglio a lunedì 8 luglio, visto che in Italia sarà già mezzanotte. Andiamo a riepilogare di seguito quindi il calendario dei match dell’Italia ma non solo, con gli orari che fanno riferimento al fuso orario di Roma. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport – con la programmazione ancora da definire, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale degli incontri dell’Italia, per non perdersi davvero nulla di questo torneo Preolimpico con vista su Parigi 2024!

CALENDARIO PREOLIMPICO BASKET 2024 SAN JUAN CON L’ITALIA

Martedì 2 luglio

Ore 23:30 Italia-Bahrein

Mercoledì 3 luglio

Ore 2:30 Messico-Lituania

Ore 23:30 Lituania-Costa d’Avorio

Giovedì 4 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Bahrein

Ore 23:30 Costa d’Avorio-Messico

Venerdì 5 luglio

Ore 2:30 Porto Rico-Italia

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 1a semifinale

Domenica 7 luglio

Ore 1:00 2a semifinale

Lunedì 8 luglio

Ore 00:00 Finale

PROGRAMMA PREOLIMPICO BASKET 2024 SAN JUAN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (programmazione ancora da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (per le partite dell’Italia)