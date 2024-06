Basket, Gianmarco Pozzecco: “Ci basiamo sulla fiducia reciproca. Meno tempo per inserire giocatori”

Gianmarco Pozzecco si è espresso dai canali ufficiali della FIP (in particolare dal suo sito web) a proposito della vittoria ottenuta dall’Italia nella prima amichevole estiva odierna. Verso il Preolimpico di San Juan la vittoria sulla Georgia conforta.

In prima battuta, Pozzecco ha parlato ovviamente del match e di quanto si può ricavare attorno ad esso: “La nostra squadra si basa da sempre su un concetto di fiducia reciproca, che non può mai venire meno. Abbiamo avuto poco tempo per inserire i giocatori nuovi rispetto allo scorso anno, ecco perché è necessaria la collaborazione massima da parte di tutti“.

Inevitabile, poi, che si concentri sulla scelta dei 12 per Madrid e poi San Juan: “Abbiamo scelto i 12 che partiranno per il preolimpico e non è stata affatto una scelta facile perché Davide Casarin è un grande talento e avrebbe meritato di restare con noi”.

Brevi, stringate eppure concise le parole spese dal coach azzurro, che ha già la certezza di rimanere anche oltre l’anno olimpico. Un fatto che, senz’altro, permetterà di avere comunque una programmazione a medio termine.