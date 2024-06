Basket: buona Italia contro la Georgia, Gallinari e Polonara guidano gli azzurri alla vittoria

Prima partita e prima vittoria per l’Italia in quest’estate che, con grande brevità, porterà verso il Preolimpico di San Juan, Porto Rico, dal prossimo 2 luglio. Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco battono 79-68 la Georgia soffrendo all’inizio per eccesso di rimbalzi in attacco concessi, ma andando poi sulle ali dei 13 punti di Danilo Gallinari e dei 12 di Achille Polonara di fronte a una Il T Quotidiano Arena esaurita in quel di Trento. In casa Georgia 17 di Tornike Shengelia e 12 di Goga Bitadze.

Partenza molto buona della Georgia con il 2+1 di Pkhakadze e i cinque punti consecutivi di Bitadze, che nel giro di due minuti costringono Pozzecco al timeout sotto 0-8. Melli rientra trovando i primi due dopo un po’ di lotta a rimbalzo. Lo seguono Tonut e Polonara, causando il timeout georgiano sul 7-10. Subito dopo arriva il ritorno di Danilo Gallinari in campo con la maglia dell’Italia insieme a Mannion, proprio nel momento in cui Shengelia e Thomasson cercano di spingere i georgiani. Jintcharadze, dopo che il duo Gallinari-Mannion ha riportato l’Italia sul -1, s’iscrive al match da tre. Lo segue Shengelia per il +6 (17-23) con il quale la Georgia chiude a fine primo quarto.

Nel secondo periodo si riparte con una doppia schiacciata: protagonisti Gallinari e Ricci per il -2. L’Italia, superato lo shock iniziale, comincia a mostrare una migliore pallacanestro: arriva la parità con la transizione di Petrucelli, poi Melli fa esplodere Trento con il sorpasso sul 28-25. La coppia Bitadze-Shengelia non ci sta e arriva il miniparziale di 0-5, prima che entri in azione ancora l’ormai ex capitano di Milano, che in proprio e con Polonara orchestra il brillante break di 9-0 che manda le squadre al riposo sul 37-30.

Alla ripartenza la Georgia si mostra ancora combattiva, soprattutto perché la coppia Bitadze-Shengelia riesce a dare prova delle proprie doti (con il secondo che, da par suo, mostra il suo contributo in fatto di conoscenza cestistica). Progressivamente il divario scende fino al 42-41 dopo tre minuti e mezzo, poi Mannion, Tonut e Gallinari mettono insieme il 7-0 che fa di nuovo respirare l’Italia. C’è una fase quasi ad elastico in questa fase, nella quale però è Polonara a rendersi principale protagonista in virtù di cinque importanti punti che lasciano la squadra azzurra avanti 58-51 con 10′ da giocare.

Il turbo definitivo l’Italia lo mette con due fattori: difesa su di giri e l’aiuto di Abass dalla lunetta. Sono i suoi punti e quelli di Mannion a dare il 67-53 agli azzurri. Nelle rotazioni tutti, veterani e nuovi ingressi, si alternano con successo, da Gallinari a Bortolani passando per Tonut, e sul 76-56 a 3’42” dalla fine il match può definirsi in ghiaccio. Nel finale Pozzecco decide di chiamare timeout non per chissà quale indicazione tecnica, ma per omaggiare Roberto Begnis, all’ultima partita diretta in carriera, e fargli ricevere l’applauso di Trento e l’abbraccio di azzurri e staff azzurro, figure (quasi) tutte arbitrate. Finisce 79-68 con qualcosa di rosicchiato dalla Georgia, ma è un’Italia che lascia sorrisi.

ITALIA-GEORGIA 79-68

ITALIA – Spissu* 3, Mannion 9, Abass 8, Tonut* 11, Gallinari 13, Melli* 9, Ricci 2, Bortolani 3, Casarin 1, Caruso 2, Polonara* 12, Pajola, Petrucelli* 6. All. Pozzecco

GEORGIA – Andronikashvili 2, Jintcharadze 3, Sanadze* 8, Korsantia 9, Phevadze 5, Kakushadze, Shengelia* 17, Maziashvili 1, Thomasson 9, Bitadze* 12, Ochkhikidze*, Londaridze 2. All. Dzikic