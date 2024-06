Basket femminile: Italia Green Team sconfitta nella prima amichevole con la Spagna

Si è svolto il primo dei due incontri del Green Team, una squadra dell’Italia formata da Under 23 e che utilizza questo nome sia per una linea verde che per un messaggio di sostenibilità ambientale (tenute da gara in materiale Eco Fabric, poliestere 100% riciclato da PET). La squadra guidata da Andrea Capobianco, andata in Spagna a giocare due partite con la selezione iberica, ha perso la prima per 40-73.

Confronto, questo, deciso dal 22-2 delle spagnole in un primo quarto sostanzialmente da incubo, che non ha consentito alle azzurre di esprimere alcuna delle proprie qualità. In buona sostanza, la partita si è decisa lì, con il divario sempre rimasto attorno alle 20 lunghezze a lungo e poi aumentato. 0/9 da tre per l’Italia, 4/11 per la Spagna. Distorsione alla caviglia sinistra per martina Fantini a 2 minuti dalla fine.

Queste le parole di Andrea Capobianco a fine match: “In avvio abbiamo subito pesantemente la loro aggressività, molte delle nostre ragazze non sono abituate a fronteggiare a questo livello di intensità fisica e questo è il motivo per cui siamo qui, per concedere esperienza e minuti a un livello competitivo alto. Col passare dei minuti le cose sono leggermente migliorate, abbiamo pagato le 21 palle perse, un dato decisamente negativo e che nessuna squadra si può permettere. Dalla partita di domani mi aspetto qualche passo avanti, soprattutto nell’approccio alla gara che non deve essere così timoroso, quasi rassegnato”.

ITALIA-SPAGNA 40-73 (4-24; 12-16; 8-17; 16-16)

ITALIA – Valli ne, E. Villa 3 (1/4, 0/2), Conte* 2 (1/6, 0/1), Sammartini (0/1 da 3), Fantini 2 (1/3), Orsili 2 (1/5, 0/2), Natali 9 (2/3, 1/4), Guarise* 11 (4/7, 0/1), Spinelli* (0/3), Poggio, Seka 4 (1/3), Mattera 2 (1/2), Toffolo* 5 (2/3, 0/1). All. Capobianco

SPAGNA – Dembele 8 (4/5), Lamana, Contell 6 (0/2, 1/2), De Santiago 8 (1/2, 2/6), Méndez 3 (1/3), Alarcón 15 (5/6, 1/1), Sánchez* 2 (1/5, 0/2), Soler* 8 (1/3, 2/3), Pueyo* 5 (1/2, 1/3), Garfella 5 (2/5, 0/1), Roters 2 (1/2, 0/2), Eke* 11 (4/9). All. Urieta