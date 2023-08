Basket, Mondiali 2023: la Repubblica Dominicana batte le Filippine e raggiunge l’Italia in vetta al gruppo A. Germania e Lituania ok

Continua la prima giornata dei Mondiali 2023 di basket. Dopo le quattro partite di questa mattina, compresa quella tra l’Italia e l’Angola (finita con la vittoria degli azzurri per 81-67), si sono disputate nel primo pomeriggio italiano altre tre partite valide per la prima fase a gironi e il divertimento non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

REPUBBLICA DOMINICA – FILIPPINE 87-81 (22-18, 20-24, 24-22, 21-17)

Fatica già del previsto la Repubblica Dominicana, che però alla fine vince il suo match alla Manila Philippine Arena (Filippine) contro i padroni di casa per 87-81 e raggiunge l’Italia in vetta al gruppo A. Dopo un inizio molto equilibrato (11-11), la compagine centroamericana prova ad allungare soprattutto con il pericolosissimo Karl-Anthony Towns (17-11), ma la squadra avversaria non lascia troppo spazio e termina il primo quarto sotto soltanto di 4 punti (22-18). Il secondo parziale si apre con una tripla del solito Towns, ma le Filippine non prendono paura e riescono subito a ribaltare il punteggio con il grande contributo di Jordan Clarkson (31-34). Il quarto prosegue poi senza grossi scossoni e si arriva all’intervallo in perfetta parità sul 42 pari. Dopo la pausa lunga l’equilibrio continua a regnare sovrano: da una parte è sempre Towns a caricarsi la squadra sulle spalle, mentre dall’altra sono specialmente Clarkson e Dwight Ramos a ribattere colpo su colpo. Si giunge così all’ultimo quarto con ancora tutto da decidere (66-64) e qui, dopo altri minuti di grande equilibrio, è la Repubblica Dominicana che riesce a trovare un buon allungo con Antonio Peña, Andreas Felix e Towns (81-76). A questo punto le Filippine tentano una disperata rimonta e accorciano fino al -2 (81-79), ma poi la squadra centroamericana alza nuovamente il ritmo e va a vincere la partita per 87-81.

TOP SCORER

REPUBBLICA DOMINICANA: Towns 26, Liz 18, Feliz 12

FILIPPINE: Clarkson 28, Fajardo 16, Ramos 13

GERMANIA – GIAPPONE 81-63 (23-11, 30-20, 16-16, 12-16)

Tutto facile per la Germania, che all’Okinawa Arena (Giappone) batte nettamente i padroni di casa per 81-63 e raggiunge l’Australia in vetta al gruppo E. Pronti, via e la squadra teutonica prende subito il largo soprattutto grazie alla coppia Franz Wagner-Dennis Schroder (23-11). Nel secondo quarto le cose non cambiano: la squadra di Gordie Herbert continua a dominare e chiude il primo tempo con un nettissimo +22 (53-31). Al rientro dagli spogliatoi il Giappone non riesce a reagire e la Germania controlla il gioco, mantenendo a fine terzo quarto lo stesso distacco di fine secondo periodo, ovvero il +22 (69-47). Gli ultimi dieci minuti non hanno più molto da dire e la partita arriva velocemente alla sirena finale, che suona con il punteggio sull’81-63 in favore della Germania.

TOP SCORER

GERMANIA: Wagner 25, Schroder 14, Theis 13

GIAPPONE: Watanabe 20, Baba 15, Hawkinson 9

LITUANIA – EGITTO 93-67 (26-12, 20-22, 24-19, 23-14)

Esordio vincente e abbastanza convincente per la Lituania: i ragazzi di Kazys Maksvytis sconfiggono agilmente l’Egitto per 93-67 e salgono in testa alla classifica del gruppo D insieme al Montenegro. Alla Manila Moa Arena di Pasay (Filippine) la squadra europea parte molto forte e prende subito il largo grazie a un ottimo gioco corale (26-12). Nel secondo parziale la Lituania continua a comandare il gioco per i primi minuti e raggiunge anche il +20 con la coppia Mindaugas Kuzminaskas-Margiris Normantas, poi l’Egitto ha una timida reazione e recupera un po’ di svantaggio, arrivando anche sul -10 prima del canestro di Brazdeikis che chiude il primo tempo (46-34). Dopo l’intervallo la compagine africana resiste per alcuni minuti, raggiungendo anche addirittura il -8. Subito dopo, però, la Lituania decide di cambiare marcia e riesce a prendere nuovamente il largo (70-53). L’Egitto accusa il colpo e nell’ultimo quarto è tutto facile per il gruppo di Maksvytis, che conclude il match con un buon 93-67.

TOP SCORER

LITUANIA: Normantas 18, Valanciunas 15, Bendzius 10

EGITTO: Marei 14, El Gendy 13, Mahmoud 11

Foto: FIBA