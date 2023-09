Basket, Mondiali 2023: la Lituania compie l’impresa contro gli USA e vince il girone. Banchero e compagni sfideranno l’Italia ai quarti

Grande impresa della Lituania nell’ultima giornata della seconda fase a gironi ai Mondiali 2023 di basket. Alla Mall Of Asia Arena di Pasay (Filippine), i ragazzi di Kazys Maksvytis giocano un match incredibile contro gli Stati Uniti e si impongono a grandissima sorpresa per 110-104. Grazie a questo successo la squadra europea chiude il girone J in prima posizione e condanna gli Stati Uniti al secondo posto. Questo vuol dire che ai quarti di finale l’Italia, in quanto vincitrice del girone I, dovrà sfidare proprio la squadra a stelle e strisce, in un match che si preannuncia difficilissimo. La Lituania affronterà invece la Serbia.

Fondamentali oggi per la compagine europea i sette giocatori in doppia cifra, con Mindaugas Kuzminskas che chiude con 15 punti, seguito da Vaidas Kariniauskas (14), Jonas Valanciunas (12), Tadas Sedekerskis (11 punti a cui si vanno ad aggiungere gli 11 rimbalzi), Ignas Brazdeikis (11), Tomas Dimsa (11) ed Eimantas Bendzius (10). Inutili invece per il team USA i 35 punti di uno scatenato Anthony Edwards e i 14 a testa di Mikal Bridges e Jalen Brunson.

Dopo qualche minuto di equilibrio (7-6 in favore della Lituania), la prima squadra ad allungare è, inaspettatamente, quella europea: Valanciunas suona la carica con un tiro da tre, poi Jokubaitis, Vaidas Kariniasuskas, Tomas Dimsa e Mindaugas Kuzminskas fanno il resto, trascinando i compagni sull’incredibile +19 prima della fine del primo quarto (12-29). La compagine americana è scossa e la Lituania ne approfitta per salire anche sul +21 nel secondo quarto, poi arriva una piccola reazione da parte di Paolo Banchero e compagni e il primo tempo termina dunque con il punteggio di 54-37 in favore della squadra di Maksvytis.

Al rientro dagli spogliatoi gli Stati Uniti cominciano decisamente con più grinta e accorciano rapidamente fino al -4 (52-56) grazie alla coppia Jaren Jackson Jr.-Jalen Brunson. A questo punto tutto sembra indirizzato verso un sorpasso da parte del gruppo Steve Kerr, ma la Lituania non ci sta e torna a segnare, riportandosi anche sul +9 dopo la tripla di Eimantas Bendzius (56-65). Nei minuti finali del terzo quarto gli Stati Uniti cercano di riavvicinarsi ancora, e ci riescono prima con il canestro di Banchero che vale il 63-67 e poi con quello di Ingram che significa 65-69. Poi, però, Kuzminskas trova due punti importantissimi appena prima della sirena dei 30′ e permette alla Lituania di chiudere il terzo periodo con il +6 (65-71).

Nella quarta frazione la Lituania inizia meglio e incrementa nuovamente il vantaggio, restando poi per alcuni minuti sempre intorno al +10. A poco meno di 6′ dalla fine, sull’88-78 in favore della squadra di Maksvytis, gli Stati Uniti alzano il ritmo e tornano sul -4 (85-89) con una tripla di Tyrese Haliburton e i canestri da due di Ingram e Brunson, ma subito dopo la compagine europea risponde alla grande, salendo prima sul +10 e poi addirittura sul +12 (85-97) a 2’41” dalla fine. Con le spalle al muro, i ragazzi di Steve Kerr tentano il tutto per tutto con alcune conclusioni veloci e riescono ad accorciare fino al -5 (100-105), ma poi la Lituania riesce a gestire il vantaggio nel tempo rimanente e si aggiudica così la vittoria per 110-104.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

STATI UNITI – LITUANIA 104-110 (12-31, 25-23, 28-17, 39-39)

Stati Uniti: Haliburton 3, Bridges 14, Johnson 3, Ingram 10, Banchero 6, Portis Jr. 7, Edwards 35, Hart, Jackson Jr. 3., Kessler 2, Reaves 7

Lituania: Normantas 6, Sedekerskis 11, Brazdeikis 11, Maldunas ne, Jokubaitis 9, Valanciunas 12, Kuzmiskas 14, Motiejunas 9, Bendzius 10, Kariniauskas 15, Dimsa 11, Sirvydis 2

Foto: fiba