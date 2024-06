Basket, l’Italia Under 17 perde in rimonta contro l’Argentina all’esordio nei Mondiali

Esordio negativo per l’Italbasket ai Mondiali Under 17 in Turchia! Gli azzurri vengono rimontati nel finale dall’Argentina perdendo 83-79, con la possibilità di rialzare subito la testa domani sera contro i padroni di casa della Turchia.

All’Italia non bastano i 20 punti di Maikol Perez, con Kropp che trascina i biancocelesti con 29 punti insieme ai 15 punti di Minzer.

Avvio equilibrato di match (4-4), con gli Azzurri che alzano l’intensità e volano a +6 (8-14). Minzer accorcia per gli argentini (13-16), ma l’Italia piazza due bombe in fila e mette pressione agli avversari (17-24). Tre liberi di Accorsi valgono il 19-27 alla prima sirena.

Mattia Ceccato protagonista in avvio di primo quarto, con la bomba del +11 (22-33). L’Argentina non molla la presa e risale la china fino al -3 con Dominè (34-37), ma l’Italia risponde colpo su colpo e ritorna a +8 (36-44). Perez e Angeletti tengono la rappresentativa del Belpaese a +11 (39-50), con Matteo Accorsi che spara la tripla del 44-55 con cui si va all’intervallo lungo.

Polveri bagnate in apertura di ripresa, con il punteggio fermo per diversi minuti: ci pensa Kropp a sbloccarlo dalla lunetta (48-55). Gli Azzurri non si scompongono e mantengono otto lunghezze di vantaggio con Lonati (58-66), ma i sudamericani rimangono a contatto con Ciufentes Rotta dopo 30’ di gioco (63-69).

Nel quarto conclusivo l’Albiceleste tenta il tutto per tutto, con l’Italia che perde fluidità in attacco e fatica a contenere l’offensiva argentina: uno-due di Kropp e -2 (73-75), con la tripla di Torriani che firma il sorpasso (76-75). Break di 7-0 e +6 (81-75), con Hassan che prova a scuotere gli azzurri (83-77). Due liberi di Garavagliq fissano il punteggio sul 83-79 con cui l’Italia perde all’esordio al Mondiale Under 17: serve il pronto riscatto già domani sera contro la Turchia.