L’Italia, per la prima volta in questa stagione, vince una tappa delle Women’s Series 3×3. Lo fa a Gabala, in Azerbaigian, al termine di due giornate in cui il livello del quartetto tricolore, composto da Chiara Consolini, Stefania Trimboli, Maria Miccoli e Laura Spreafico, fa sì che giunga una bella soddisfazione.

Nella prima giornata, quella di domenica, sono state sconfitte Romania per 20-11 e Polonia per 16-14, poi è arrivata la parttia persa contro le Barcellona Panthers per 14-21. La seconda giornata, invece, è andata in scena trionfalmente: successo nei quarti di finale contro Varsavia per 17-15, poi in semifinale contro la Polonia per 13-12, infine di nuovo contro le Panthers per 15-12.

In tutto il torneo Consolini ha assommato 22 punti ed è stata la miglior realizzatrice della finale con 6. Per Trimboli, invece, 17, per Miccoli 31 (top scorer azzurra in senso assoluto), infine Spreafico 25.

Con questa vittoria l’Italia, in classifica generale, raggiunge la Francia a quota 150 punti con due “stop” (tappe) disputati, con la Polonia terza a 140. Il calendario prevede 19 tappe (comprese quelle disputate; nessuna squadra le farà tutte, ci saranno sempre notevoli modifiche) prima delle finali ad Hangzhou (Cina) il 7 e l’8 settembre.