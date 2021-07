L’Italia femminile di basket 3×3 torna sul parquet questa alle Olimpiadi di Tokyo 2021 oggi affrontando Romania e Cina. Le azzurre scenderanno in campo domenica 25 luglio affrontando la Romania (ore 3.40 in Italia, ore 10.40 giapponesi) e la Cina (ore 7.25 in Italia, ore 14.25 giapponesi).

Dopo un’entusiasmante giornata d’esordio, con la vittoria di misura sulla Mongolia e la sconfitta contro la fortissima Francia, ma con le azzurre avanti quasi fino alla fine, D’Alie e compagne affronteranno due partite fondamentali per il prosieguo del torneo. La Romania, infatti, ieri è apparsa nettamente la squadra più debole del lotto e le azzurre sono chiamate a imporsi per allontanare la zona pericolosa della classifica. Con la Cina, invece, sarà uno scontro diretto tra due pretendenti ai playoff.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Romania e Italia-Cina, match validi per la fase a gironi del torneo di basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN per tutti gli abbonati, su Rai Due, le gare saranno inserite all’interno del flusso olimpico della testata. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

ITALIA, BASKET 3X3 FEMMINILE OLIMPIADI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 25 LUGLIO:

03.40 Italia vs Romania

07.25 Italia vs Cina

ITALIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player. Presente il canale dedicato al basket 3×3 per seguire la partita senza perdersi un punto.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN. In questo caso vengono trasmessi i due canali televisivi di Eurosport.

Su Rai Due, le gare saranno inserite all’interno del flusso olimpico della testata.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Credits: Ciamillo