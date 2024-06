Baseball: San Marino reagisce e vince gara-3 nel sabato di Serie A. Una sconfitta per Bologna

Si conclude il lunghissimo sabato dedicato alla Serie A 2024 di baseball, massimo campionato italiano arrivato alla settima giornata e contrassegnato da alcuni risultati interessanti per ciò che concerne il raggruppamento dei big, ovvero il Girone A.

Nello specifico è da segnalare la reazione di San Marino che, dopo aver perso sia gara-1 (10-4) che gara-2 (8-1) contro la BBC Grosseto, è riuscita a imporsi in gara-3 per 6-9, agganciando in testa alla classifica la UnipolSai Bologna. Il team emiliano, nonostante l’esito positivo di gara-2 (4-1), nell’ultima sfida in programma ha subito il come back di ParmaClima, vincitrice del terzo incontro per 2-3. Bene poi Macerata, squadra che dopo il ko di venerdì ha ribaltato la serie firmando un doppio successo ai danni della BSC Grosseto per 6-0 e 15-0.

Nel Gruppo B non sbaglia un colpo Collecchio, leader della classifica con 15 partite vinte su sedici e oggi autrice di due comode vittorie contro Modena, entrambe terminate 3-8. Un successo e una sconfitta invece per Verona contro Settimo: gara-1 è infatti finita 7-2 per i veneti, mentre in gara-2 i lombardi hanno regolato gli avversari per 3-5.

Nel Girone C si avvicina alla leadership Crocetta che, passeggiando sul Padova per 6-1 e 5-4, si è avvicinata a Rovigo: i friulani hanno cominciato la giornata con il piede giusto sconfiggendo Padova, per poi cadere nel secondo round per 4-2. Da segnalare inoltre il 10-6 di Ronchi su Rimini.

Viaggia a punteggio pieno infine Nettuno nel Girone D, abile ad archiviare la pratica Fiorentina per 4-0 e 8-0. Tutto facile anche per Godo, in scioltezza sul fanalino di coda Fiorentino per 6-16 e 3-10. La Serie A tornerà domani, domenica 16 giugno.

SERIE A BASEBALL: LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

GIRONE A – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 BOL

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 15 6 0 .714 0 1 RSM

SAN MARINO BASEBALL 15 6 0 .714 0 3 PAR

PARMACLIMA BASEBALL 12 9 0 .571 3 4 MAC

HOTSAND MACERATA 11 10 0 .524 4 5 GRO

BIG MAT BSC GROSSETO 1952 6 15 0 .286 9 6 BBC

NEW ENERGY GROSSETO 4 17 0 .190 11

GIRONE B – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 COL

CAMEC COLLECCHIO BASEBALL 15 1 0 .938 0 2 VER

TECNOVAP VERONA 10 6 0 .625 5 3 POV

PLATFORM-TMC POVIGLIO 6 8 0 .429 8 4 MIL

MILANO 1946 5 9 0 .357 9 5 MOD

COMCOR MODENA 4 10 0 .286 10 5 SET

SETTIMO 4 10 0 .286 1

GIRONE C – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 ROV

ITAS MUTUA ROVIGO 11 5 0 .688 0 2 CRO

FARMA CROCETTA 9 5 0 .643 1 3 RIM

NEW RIMINI 7 8 0 .467 3.5 4 CAG

CAGLIARI 6 8 0 .429 4 5 RON

GEREON Engineering NBP RONCHI 6 9 0 .400 4.5 6 PAD

PADOVA BSC 6 10 0 .375 5

GIRONE D – NAZIONALE