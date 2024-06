Baseball: Rovigo e Codogno sorridono nella domenica di Serie A

Prosegue a passo spedito il cammino di Rovigo nella Serie A 2024 di baseball. La compagine ha vinto la serie contro Cagliari, consolidando la testa del girone C anche dopo l’ottava giornata.

I friulani nello specifico hanno vinto gara-2 per 14-4, arrivando a tredici partite vinte su 18 disputate fino a questo momento. Si dividono la posta invece nel gruppo D Fiorentina e Athl. Bologna. La squadra toscana ha infatti vinto gara-1 per 3-7, mentre gli emiliani si sono imposti per 3-0 nel secondo match. Sorride invece Lions Nettuno, autore del doppio successo a dispetto del fanalino di coda Fiorentino per 10-4 e 3-0.

Cerca di rimanere in scia della (ormai definitivamente) capolista Reggio Emilia infine Codogno nel girone E. I lombardi infatti hanno archiviato la pratica Senago per 3-0 e 4-0, incasellando il tredicesimo successo, tre in meno di Reggio.

La Serie A tornerà giovedì 27 giugno. Di seguito le classifiche aggiornate.

SERIE A BASEBALL: LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO L’OTTAVA GIORNATA

Girone A – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 RSM

SAN MARINO BASEBALL 17 7 0 .708 0 2 BOL

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 16 8 0 .667 1 3 PAR

PARMACLIMA BASEBALL 15 9 0 .625 2 4 MAC

HOTSAND MACERATA 11 13 0 .458 6 5 GRO

BIG MAT BSC GROSSETO 1952 7 17 0 .292 10 6 BBC

NEW ENERGY GROSSETO 6 18 0 .250 11

Girone B – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 COL

CAMEC COLLECCHIO BASEBALL 16 2 0 .889 0 2 VER

TECNOVAP VERONA 11 7 0 .611 5 3 POV

PLATFORM-TMC POVIGLIO 8 8 0 .500 7 4 MOD

COMCOR MODENA 6 10 0 .375 9 5 SET

SETTIMO 4 10 0 .286 10 6 MIL

MILANO 1946 5 13 0 .278 11

Girone C – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 ROV

ITAS MUTUA ROVIGO 13 5 0 .722 0 2 CRO

FARMA CROCETTA 11 7 0 .611 2 3 RIM

NEW RIMINI 9 8 0 .529 3.5 4 CAG

CAGLIARI 8 10 0 .444 5 5 RON

GEREON Engineering NBP RONCHI 6 11 0 .353 6.5 6 PAD

PADOVA BSC 6 12 0 .333 7

Girone D – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 NET

NETTUNO 1945 17 1 0 .944 0 2 GOD

GODO BASEBALL 12 6 0 .667 5 3 FIO

LUPI AUTO FIORENTINA 11 7 0 .611 6 4 ATL

ATHLETICS BASEBALL 10 8 0 .556 7 5 LIN

LIONS DOLPHINS NETTUNO BASEBALL 4 14 0 .222 13 6 PAU

PADULE BASEBALL 0 18 0 .000 17

Girone E – NAZIONALE